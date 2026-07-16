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मौत के मुहाने पर बदल गया इश्क का रंग... प्रेमी नदी में कूदा, प्रेमिका छोड़ गई साथ

Prayagraj News: प्रयागराज के नए यमुना ब्रिज पर आत्महत्या की नीयत से पहुंचे प्रेमी युगल में आखिरी पल पर प्रेमिका पीछे हट गई, जबकि युवक ने यमुना में छलांग लगा दी. जल पुलिस और गोताखोरों ने युवक को सुरक्षित बचाकर परिजनों के हवाले कर दिया, जबकि युवती की तलाश जारी है.

Written ByMohammad GufranEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 03:46 PM IST
मौत के मुहाने पर बदल गया इश्क का रंग... प्रेमी नदी में कूदा, प्रेमिका छोड़ गई साथ
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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