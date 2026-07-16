मौत के मुहाने पर बदल गया इश्क का रंग... प्रेमी नदी में कूदा, प्रेमिका छोड़ गई साथ

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Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज के नैनी स्थित नए यमुना ब्रिज पर बुधवार दोपहर एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया. यहां आत्महत्या की नीयत से एक प्रेमी युगल हाथ पकड़कर पुल पर पहुंचा था. लेकिन जैसे ही आत्मघाती कदम उठाने का वक्त आया, प्यार के दावे डगमगा गए. प्रेमी ने तो नदी में छलांग लगा दी, लेकिन प्रेमिका ऐन वक्त पर ठिठक गई और मौके से चुपचाप गायब हो गई. राहत की बात यह रही कि जल पुलिस और गोताखोरों की मुस्तैदी के कारण युवक की जान बच गई.
हाथ छुड़ाकर पीछे हटी प्रेमिका
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बुधवार दोपहर करीब 4 बजे एक युवक और युवती सफेद रंग की स्कूटी से नए यमुना पुल पर पहुंचे थे. दोनों काफी देर तक पुल पर खड़े रहे. इसी बीच युवक ने युवती का हाथ पकड़ा और दोनों ने एक साथ नदी में कूदने की कोशिश की. लेकिन मौत को सामने देख युवती सहम गई. उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई. प्रेमिका के कदम पीछे खींचते ही प्रेमी ने अकेले ही यमुना नदी में छलांग लगा दी.
चश्मदीदों का कहना है कि प्रेमी के नदी में कूदते ही पुल पर हड़कंप मच गया. राहगीर जब तक कुछ समझ पाते, तब तक युवती मौके पर अपनी स्कूटी छोड़कर चुपचाप वहां से नौ दो ग्यारह हो गई.
गोताखोरों ने बचाई जान, परिजनों को सौंपा
युवक के नदी में कूदते ही वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद जल पुलिस और स्थानीय गोताखोर तुरंत एक्शन में आ गए. कड़ी मशक्कत के बाद युवक को समय रहते नदी से सकुशल बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.
मेजा का रहने वाला है युवक
पुलिस की पूछताछ में युवक की पहचान अन्नू गुप्ता (पुत्र राधेश्याम गुप्ता) के रूप में हुई है, जो प्रयागराज के मेजा खास का निवासी है. हालांकि, मौके से फरार हुई युवती की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने युवक को सुरक्षित निकालकर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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