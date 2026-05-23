‘तुमसे शादी नहीं करुंगी…’ फिर प्रेमी ने प्रेमिका को तीसरी मंजिल से फेंका, खौफनाक दास्तान सुन कांप उठेंगे आप!

कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने शादी से इनकार करने पर एक युवती को तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. ऊंचाई से गिरने के कारण युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है.

प्रेम जाल में फंसाकर भगाने का आरोप

यह पूरी घटना कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र की है. पीड़िता के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपी युवक (जिसकी पहचान गोलू के रूप में हुई है) दो दिन पहले उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था. घटना के बाद जब पीड़ित परिवार अपनी बेटी की तलाश करते हुए आरोपी के घर पहुंचा, तो आरोपी और उसके परिजनों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इस धमकी से डरकर पीड़ित पिता शुरुआत में पुलिस थाने नहीं जा सके.

दूसरे धर्म का होने के कारण शादी से किया इनकार

अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवती ने अपने बयान में बताया कि आरोपी गोलू दूसरे धर्म का है, जिसके कारण उसने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था. लेकिन आरोपी उस पर जबरन शादी करने का लगातार दबाव बना रहा था.

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विरोध करने पर तीसरी मंजिल से फेंका

पीड़िता के अनुसार, जब उसने शादी के दबाव का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने गुस्से में आकर उसे मकान की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया. इस जानलेवा हमले में युवती को गंभीर चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.

पुलिस कार्रवाई और जांच

पीड़ित परिवार की शिकायत और युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी गोलू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं. जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.