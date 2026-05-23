टूटा प्यार, तय हुई शादी और फिर... प्रेमी-प्रेमिका ने चुना दर्दनाक रास्ता, वजह जानकर कांप उठेगा दिल!

कौशांबी/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत सामने आया है. जहां पर एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.



कहां की है ये मामला?

दरअसल, ये मामला कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां प्रेमी और प्रेमिका की लाशें उनके-अपने घरों में फांसी के फंदे पर लटकती मिलीं. बताया जा रहा है कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिवार की ओर से मिलने-जुलने पर पाबंदी लगा दी गई थी.

जानकारी के अनुसार, सुबह दोनों के शव उनके घरों में फंदे से लटके मिले, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.

प्रेमिका की तय हो चकी थी शादी

परिजनों के मुताबिक लड़की की शादी 19 जून को तय थी, और इसी बात को लेकर दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी. आशंका जताई जा रही है कि अलग होने के डर और मानसिक दबाव के चलते दोनों ने यह कदम उठाया.

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घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रहे है. वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं घटना की सूचना पर सीओ सिराथू सत्येंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर जानकारी जुटाई. पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. यह घटना पूरे इलाके में शोक और सन्नाटे का माहौल छोड़ गई है.

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