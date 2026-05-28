Gas Cyalinder Price UP: यूपी में जारी हुए LPG सिलेंडर के नए रेट, लखनऊ से नोएडा तक तुरंत चेक करें कीमत

LPG Gas Cylinder Price Today 28 May 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें.

आज कितनी है कीमत?

इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है?

यूपी में 28 मई 2026 को लागू कीमतों के अनुसार, 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग ₹900 से ₹950 के बीच हैं. आज बेशक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार के पार चला गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम

लखनऊ में LPG सिलेंडर ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,194.50 का मिल रहा है. आगरा में LPG सिलेंडर ₹925.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,125.50 का मिल रहा है. अलीगढ़ में LPG सिलेंडर ₹931.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,130.00 का मिल रहा है. गाजियाबाद में LPG सिलेंडर ₹910.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,260.50 का मिल रहा है. प्रयागराज में LPG सिलेंडर ₹965.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,224.00 का मिल रहा है.

कब घर आएगा गैस सिलिंडर?

यूपी के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

कृपया ध्यान दें

ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 28 मई 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

यह भी पढ़िए: Gold Silver Price UP: बकरीद के दिन सर्राफा बाजार में बड़ी हलचल! यूपी में औंधे मुंह गिरे सोने के दाम, जानें क्या है प्रति किलो चांदी का रेट

यह भी पढ़िए: Petrol-Diesel Price UP: यूपी में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में सुबह-सुबह बड़ा उलटफेर! देखें आपके जिले में आज तेल सस्ता हुआ या महंगा