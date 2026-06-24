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मो. गुफरान/प्रयागराज: लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने पत्र याचिका दाखिल की है. चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका में बहुमंजिला इमारतों में मानकों की अनदेखी और मनमानी को लेकर सवाल उठाए गए हैं. इसके साथ ही मानकों के विपरीत संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.
अग्निकांड से निपटने के कोई इंतजाम नहीं
याचिका में कहा गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाले एरिया में संभावित अग्निकांड से निपटने के कोई इंतजाम नहीं हैं. हाईकोर्ट में दाखिल पत्र याचिका में अग्निकांड जैसी स्थितियों से निपटने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का निर्देश देने की मांग के साथ एक हाईपॉवर कमेटी गठित करने की मांग की गई है. इसमें आग जैसी घटनाएं होने पर त्वरित एक्शन प्लान तैयार करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की गई है.
अग्निकांड को समय रहते काबू किया जा सके
याचिका में कहा गया है कि लखनऊ में हुई घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा प्लान विकसित किया जाए, ताकि अग्निकांड से कोई अपने परिवार का सदस्य न खोए. संभावित अग्निकांड को समय रहते काबू किया जा सके. याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई लेटर पिटिशन में मांग की गई है कि जो बिल्डिंगे बनाई जाती हैं, उसमें मानकों के अनुपालन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी समीक्षा के लिए कौन सी टीमें काम करती हैं? इसकी विस्तृत जानकारी के साथ एक गाइडलाइन पूरे प्रदेश के लिए जारी किया जाए.
कोचिंग संस्थान में भीषण आग से चली गई 15 लोगों की जान
इसमें समय समय पर कोचिंग संस्थानों के साथ बहुमंजिला इमारतें और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अग्नि से बचाव के जरूरी इंतजाम की जांच और समीक्षा की जाए. और उसके लिए तय की गई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में कोई अग्नि की दुर्घटना न होने पाए. बता दें कि बीते दिनों लखनऊ के अलीगंज में स्थित एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी. कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे.