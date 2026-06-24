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लखनऊ में 15 मौतों के बाद जागा सिस्टम? बहुमंजिला इमारतों में मानकों की अनदेखी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

Prayagraj News: चीफ जस्टिस को भेजी गई पत्र याचिका में बहुमंजिला इमारतों में मानकों की अनदेखी और मनमानी को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 24, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:51 PM IST
लखनऊ में 15 मौतों के बाद जागा सिस्टम? बहुमंजिला इमारतों में मानकों की अनदेखी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका
Image Credit: Lucknow Fire

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