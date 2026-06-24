अग्निकांड को स​मय रहते काबू किया जा सके

याचिका में कहा गया है कि लखनऊ में हुई घटना से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा प्लान विकसित किया जाए, ताकि अग्निकांड से कोई अपने परिवार का सदस्य न खोए. संभावित अग्निकांड को समय रहते काबू किया जा सके. याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी गई लेटर पिटिशन में मांग की गई है कि जो बिल्डिंगे बनाई जाती हैं, उसमें मानकों के अनुपालन की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसकी समीक्षा के लिए कौन सी टीमें काम करती हैं? इसकी विस्तृत जानकारी के साथ एक गाइडलाइन पूरे प्रदेश के लिए जारी किया जाए.