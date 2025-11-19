कौशांबी में मदरसे पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत

Kaushambi News (अली मुक्तेदा): कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के शेरगढ़ काशिया पूरब गांव में एक मदरसा विवादों में घिर गया है. ग्रामीणों ने मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया के संचालक और प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर जांच की मांग की है. उनका कहना है कि मदरसे में कथित तौर पर देश विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं, ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं. जिससे इलाके में तनाव और नाराज़गी का माहौल है.

डीएम से की शिकायत

संदीपंघाट थाना अंतर्गत शेरगढ़ काशिया पूरब गांव के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर मदरसा दारुल उलूम गौसिया हबीबिया के खिलाफ शिकायत पत्र दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि मदरसे के संचालक हाफिज शरीफ और उनके पुत्र मोहम्मद मुदसिर, जो कि प्रधानाचार्य हैं, जुम्मे की नमाज़ में कथित रूप से माइक बंद कर बाहरी लेटर्स के आधार पर देश विरोधी बातें करते हैं.

ग्रामीणों का क्या कहना?

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खुतबे के दौरान ख़लीफ़ा हज़रत अली के बारे में गलत प्रचार किया जाता है, जिससे समाज में नाराज़गी बढ़ रही है. उनका आरोप है कि ऐसी बातें समुदायों के बीच तनाव बढ़ाती हैं और धर्म की बदनामी का कारण बनती हैं. शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने प्रशासन से मदरसे की गतिविधियों की जांच कराने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं.

मामले की जांच में जुटा जिला प्रशासन

फिलहाल जिला प्रशासन ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच की बात कही है. पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें मामले की छानबीन में जुट गयी हैं. ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब प्रशासन की भूमिका अहम हो जाती है. जांच में क्या सामने आता है, यह देखना होगा. फिलहाल इस मामले ने गांव में नई चर्चा को जन्म दे दिया है.