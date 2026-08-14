अतीक-अशरफ के गैंग को एक और आर्थिक चोट, ₹155 करोड़ की संपत्ति कुर्की की तैयारी, जानिए कहां खरीदी थी सबसे ज्यादा जमीनें?

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Atiq Ashraf Property Attachment: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के आपराधिक साम्राज्य पर लगातार यूपी पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है. इसी कड़ी में पुलिस अब माफिया ब्रदर्स की ₹155 करोड़ की बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. प्रयागराज और राजधानी लखनऊ स्थित इन संपत्तियों को जल्द ही पुलिस कुर्क करेगी. इसके लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सदर तहसील के एसडीएम अंकित वर्मा और तहसीलदार सुरेश चंद्र को निर्देशित किया है.
राजस्व अभिलेखों की जांच में बड़ा खुलासा
जानकारी के मुताबिक, प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत जब राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) की बारीकी से जांच की गई, तो माफिया ब्रदर्स की कई बेनामी संपत्तियों की परतें उधड़ती चली गईं. जांच में खुलासा हुआ है कि अतीक और अशरफ ने अपने करीबियों, रिश्तेदारों और कागजी तौर पर दूसरों के नाम पर करोड़ों रुपये की जमीनें और मकान खरीद रखे थे, जिनकी वास्तविक बाजार कीमत लगभग 155 करोड़ रुपये आंकी गई है.
माफिया ब्रदर्स की बेनामी संपत्ति होगी कुर्क
जांच में पता चला है कि प्रयागराज के कालिंदीपुरम में ट्रिपल आइटी मार्ग पर पीडीए की जमीन पर माफिया ने कब्जा किया था, जिस पर उसका प्रापर्टी डीलिंग का ऑफिस था. ऑफिस को माफिया के गैंग के सदस्य व रिश्तेदार फहीम, मोहम्मद नूह और राशिद उर्फ नीलू संचालित कर रहे हैं. इतना ही नहीं पुरामुफ्ती के हटवा, करैलाबाग, कसारी-मसारी, एनुद्दीनपुर, खुल्दाबाद, सिविल लाइंस, बेली, अशोक नगर, प्रीतम नगर में कई संपत्तियां अपराध से बनाई गई हैं.
अतीक के गुर्गे के नाम करोड़ों की संपत्ति
पुलिस-प्रशासन की टीमों की जांच में सामने आया है कि लखनऊ के खोखीटोला में अकबरी गेट के पास मकान में जमजम ज्वैलर्स के नाम से तीन दुकानें अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की हैं, जिनका संचालन मोहम्मद आसिफ करता है. आसिफ निराला नगर, सीतापुर रोड का रहने वाला है. लखनऊ के चौपटिया में अब्दुल अजीज मार्ग पर दबीरुद्दौला गेट के पास तीन मकानों का समूह है, यह भी गुड्डू मुस्लिम के पैसे से खरीदे गए हैं. चौपटिया में निजाम रेजीडेंसी में गुड्डू मुस्लिम का फ्लैट है, जबकि दस्तावेजों में मोहम्मद याब का नाम है. अकबरी गेट के पास और अमीनाबाद में जमजम ज्वैलर्स गुड्डू मुस्लिम के अवैध धन से चलता है.
शाइस्ता के साथ भागा था गुड्डू मुस्लिम
जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज और लखनऊ में 20 से ज्यादा संपत्तियां कुर्की की जाएंगी. लखनऊ में कई अन्य संपत्तियां भी चिन्हित की गई हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, गुड्डू मुस्लिम अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ फरार है. लखनऊ की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त धूमनगंज और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट थाना को एसडीएम सदर के साथ समन्वय बनाते हुए सभी अभिलेख प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. संपत्तियों के स्वामी की आर्थिक स्थिति की छानबीन कर रिपोर्ट देने के निर्देश हैं.
आर्थिक कमर तोड़ने की रणनीति
अब तक अतीक और अशरफ के साथ ही उसके गैंग से जुड़े गुर्गों की करीब 1300 करोड़ रुपये की संपत्तियों के ध्वस्तीकरण या कुर्क किए जाने जैसी कार्रवाई हो चुकी है. अब आगे की कार्यवाही होगी. इसके लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अवैध और बेनामी तरीके से अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
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