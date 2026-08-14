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अतीक-अशरफ के गैंग को एक और आर्थिक चोट, ₹155 करोड़ की संपत्ति कुर्की की तैयारी, जानिए कहां खरीदी थी सबसे ज्यादा जमीनें?

Atiq Ashraf Property Attachment: माफिया अतीक और अशरफ की ₹155 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई होने जा रही है. प्रयागराज और लखनऊ में चिन्हित माफिया की ₹155 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी. राजस्व अभिलेखों के सत्यापन के दौरान बेनामी संपत्ति का खुलासा है. जल्द ही पुलिस विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्रवाई करेगी.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:00 AM IST
अतीक-अशरफ के गैंग को एक और आर्थिक चोट, ₹155 करोड़ की संपत्ति कुर्की की तैयारी, जानिए कहां खरीदी थी सबसे ज्यादा जमीनें?
Image Credit: Atiq Ashraf Property News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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