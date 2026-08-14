अतीक-अशरफ के गैंग को एक और आर्थिक चोट, ₹155 करोड़ की संपत्ति कुर्की की तैयारी, जानिए कहां खरीदी थी सबसे ज्यादा जमीनें?

अतीक के गुर्गे के नाम करोड़ों की संपत्ति

पुलिस-प्रशासन की टीमों की जांच में सामने आया है कि लखनऊ के खोखीटोला में अकबरी गेट के पास मकान में जमजम ज्वैलर्स के नाम से तीन दुकानें अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की हैं, जिनका संचालन मोहम्मद आसिफ करता है. आसिफ निराला नगर, सीतापुर रोड का रहने वाला है. लखनऊ के चौपटिया में अब्दुल अजीज मार्ग पर दबीरुद्दौला गेट के पास तीन मकानों का समूह है, यह भी गुड्डू मुस्लिम के पैसे से खरीदे गए हैं. चौपटिया में निजाम रेजीडेंसी में गुड्डू मुस्लिम का फ्लैट है, जबकि दस्तावेजों में मोहम्मद याब का नाम है. अकबरी गेट के पास और अमीनाबाद में जमजम ज्वैलर्स गुड्डू मुस्लिम के अवैध धन से चलता है.