योगी सरकार का एक और प्रहार! फतेहगढ़ जेल में बंद गैंगस्टर की संपत्ति पर फिर चला कानून का डंडा

Prayagraj News: यूपी के कुख्यात माफिया गैंगस्टर दिलीप मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नैनी थाना क्षेत्र के छिवकी इलाके में स्थित 43 लाख रुपये कीमत के मकान को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है. कुर्की का नोटिस बोर्ड भी पुलिस ने संपत्ति के बाहर लगा दिया है. शनिवार को पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ मौके पर पहुंची और बाकायदा डुगडुगी बजाकर मकान की कुर्की की कार्रवाई की.

अवैध तरीके से धन अर्जित

प्रयागराज पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर और माफिया दिलीप मिश्रा की यह अवैध संपत्ति है, जिसको अवैध तरीके से धन अर्जित करके माफिया ने बनाई थी. इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है. माफिया दिलीप मिश्रा के खिलाफ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर साल 2010 में हुए रिमोट बम से हमला समेत कुल 54 आपराधिक मामले प्रयागराज और आसपास के जिलों के थानों में दर्ज हैं.

फतेहगढ़ कारागार में बंद

प्रयागराज पुलिस ने दिलीप मिश्रा का गैंग भी रजिस्टर्ड किया है, जिसमें दिलीप मिश्रा को गैंग लीडर और उसके बेटे शुभम मिश्रा को प्रमुख सहयोगी दर्शाया गया है. मौजूदा समय में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में दिलीप मिश्रा बंद है.

भदोही के ज्ञानपुर से विधायक रहे माफिया विजय मिश्रा का दिलीप मिश्रा बेहद करीबी है. समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से भी दिलीप मिश्रा के बेहद करीबी संबंध रहे हैं.

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सपा के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख भी रहा

प्रयागराज के चाका ब्लॉक से दिलीप मिश्रा समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख भी रहा है. प्रयागराज के यमुनापार इलाके में दिलीप मिश्रा की तूती बोलती थी, उसके इशारे पर ही यमुनापार के ठेके पट्टे निर्धारित होते थे. हालांकि, यूपी में योगी सरकार बनने के बाद दिलीप मिश्रा के बुरे दिन शुरू हुए. उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके अवैध साम्राज्य पर भी कार्रवाई शुरू हुई. साल 2020 में दिलीप मिश्रा के मकान पर बुल्डोजर एक्शन भी देखने को मिला. कई संपत्तियों को कुर्क भी किया गया था. अब एक बार फिर से दिलीप मिश्रा के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिलीप मिश्रा की कई और संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.

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