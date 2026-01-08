Advertisement
Magh Mela 2026: माघ मेला बना धर्म-अध्यात्म के साथ आर्थिक समृद्धि का संगम, श्रद्धालुओं की भीड़ पर्यटन को दे रही रफ़्तार

Magh Mela 2026 News: संगम की रेती पर आस्था का महा माघ मेला चल रहा है. त्रिवेणी के पावन तट पर हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य की लगाने के लिए पहुंच रहें हैं. तीर्थराज की नगरी धर्म और अध्यात्म के साथ पर्यटन का अनूठा संगम बन रही है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:44 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI, Prayagraj Magh Mela 2026
Prayagraj Magh Mela 2026 /मो.गुफरान: संगम की रेती पर आस्था का महा माघ मेला चल रहा है. त्रिवेणी के पावन तट पर हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पुण्य की लगाने के लिए पहुंच रहें हैं. तीर्थराज की नगरी धर्म और अध्यात्म के साथ पर्यटन का अनूठा संगम बन रही है. पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद हर दिन औसतन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था के माघ मेले में पहुंचकर पुण्य के भागीदार बन रहें हैं. 

माघ मेले में उमड़े श्रद्धालु
बीते 4 दिनों की बात करें तो स्नान के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का माघ मेले में आगमन हुआ. संगम की रेती पर पहुंचने वाले श्रद्धालु न सिर्फ त्रिवेणी की पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा रहें हैं. बल्कि लेटे हुए बजरंग बली के साथ दूसरे तीर्थों के दर्शन भी श्रद्धालु कर रहें हैं. माघ मेले में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से जहां एक तरफ आस्था और भक्ति का ख़ास संयोग बन रहा है.

पर्यटन को बढ़ावा
वहीं दूसरी तरफ धर्म के जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. नाविकों के साथ तीर्थ पुरोहितों और घाट पर रहने वाले घाटियों के आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी यह माघ मेला बन रहा है. संगम के अलावा श्रद्धालुओं के तीर्थों के दर्शन से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. संगम की रेती पर रहने वाले तीर्थ पुरोहित और साधु संतों का कहना है कि माघ मेले तो कई देखे, लेकिन यह माघ मेला कई मायनों में खास है. क्योंकि इस बार जो श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं. वह न सिर्फ स्नान कर रहे हैं, बल्कि प्रयाग के तीर्थ के दर्शन भी कर रहे हैं.

क्या बोले तीर्थ पुरोहित
इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि आर्थिक समृद्धि का मार्ग भी खुला है. तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्रयाग के तीर्थ का बड़े पैमाने पर विकास किया गया है. इसी लिए श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के साथ यहां के तीर्थ में भी पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं.

संतों ने मांगी सुरक्षा, 90 को मिले गनर
प्रयागराज माघ मेले में 150 साधु-संतों ने असुरक्षा का हवाला देते हुए मेला प्रशासन से व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग की है. जानकारी के मुताबिक 90 संतों को अब तक सुरक्षा दी जा चुकी है. बताया जा राह है कि सुरक्षा के लिए आवेदनों की स्थानीय खुफिया इकाई से गोपनीय जांच कराई जा रही है. इसी की रिपोर्ट के आधार पर साधु संतों को सुरक्षा दी जा रही है. 

 

