800 हेक्टेयर में सजेगा तंबुओं का शहर, 7 सेक्टर और पांटून ब्रिज बनेंगे, महाकुंभ के बाद पहली बार प्रयागराज में लगेगा माघ मेला

Prayagraj News: संगम की रेती पर जनवरी 2026 में लगने वाले माघ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. पुलिस महकमे की तरफ से सोमवार को बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भूमि पूजन किया गया है. भूमि पूजन में प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट के सभी आला अधिकारी और मेला प्राधिकरण से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. साधु संतों के साथ तीर्थ पुरोहितों ने भूमि पूजन को संपन्न कराया.

भूमि पूजन संपन्न

इस दौरान मां त्रिवेणी से माघ मेला निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की गई. स्वस्ति वाचन, नवग्रह पूजा और शांति हवन किया गया. पुलिस की ध्वजा का पूजन भी किया गया. आज से ही माघ मेला क्षेत्र में पुलिस महकमे की तैयारी भी शुरू हो जाएगी. पुलिसकर्मियों की चहलकदमी भी मेला क्षेत्र में दिखाई देने लगेगी.

महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला

त्रिवेणी के पावन तट पर लगने वाला इस बार का माघ मेला कई मायनों में खास होने जा रहा है. महाकुंभ 2025 के बाद यह पहला माघ मेला है. ऐसे में अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस बार माघ मेले में स्नान के लिए संगम नगरी प्रयागराज आएंगे. इसको देखते हुए मेला प्रशासन ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संगम नोज पर पांटून ​​ब्रिज का काम शुरू

गंगा और यमुना की जलधारा में पीपे के पांटून ब्रिज बनाए जाने का काम शुरू हो गया है. संगम नोज पर पांटून ब्रिज नंबर 1 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. इस बार कुल 7 पांटून ब्रिज गंगा और यमुना की जलधारा में बनाए जाएंगे. इस बार माघ मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ाया गया है. 7 सेक्टर में माघ मेले को डिवाइड किया गया है. 800 हेक्टेयर में मेला बसाया जाएगा.

17 पुलिस थाने और 40 पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी

माघ मेला 2026 के लिए सुरक्षा का खाका बेहद चाक चौबंद रहने वाला है. मेला क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की संख्या में बीस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. साथ ही मेला क्षेत्र में 17 पुलिस थाने और 40 पुलिस चौकियां बनाए जाएंगे. एटीएस और बम स्क्वायड की टीमों के स्पॉट भी बनाए जा रहे हैं. इसके अलावा पैरामिलिट्री को माघ मेला में तैनात किया जाएगा. प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने बताया कि माघ मेला इस बार बेहद खास होगा. इसके लिए सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं. पुलिस विभाग भी आज से अपनी तैयारियां तेज कर देगा.

यह भी पढ़ें : किन्नर अखाड़े में बगावत शुरू, महामंडलेश्वर टीना मां का बड़ा ऐलान, नहीं थमा ममता कुलकर्णी विवाद?

यह भी पढ़ें : हिंदुओं का बाल बांका नहीं होने दूंगा....जगद्गुरु रामभद्राचार्य बोले- 470 सीट आने से देश बनेगा हिंदू राष्ट्र