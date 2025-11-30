Magh Mela 2026: माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, किराए को लेकर महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!

Prayagraj Magh Mela: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2026 के माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. माघ मेला 2026 में भक्तों के लिए उनकी पार्किंग या बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है. बाइक टैक्सी योजना को महाकुंभ की तरह इस बार के माघ मेले में भी लागू किया जाएगा. इस दौरान तीर्थयात्रियों के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट मोबिलिटी देने के लिए डिविजनल कमिश्नर ने निर्देश जारी किए हैं. ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों को इस काम के लिए जोड़ा जाएगा.

डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि महाकुंभ मेले के दौरान टू-व्हीलर वाले मनमाने ढंग से आने-जाने वालों से गैर-कानूनी पैसे वसूल किए जा रहे थे. इसे देखते हुए, जिले के अलग-अलग पिकअप पॉइंट से मेला एरिया में सबसे पास की पार्किंग तक तीर्थयात्रियों को ले जाने के लिए टू-व्हीलर की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी.

टेंडर प्रक्रिया से कंपनियों से डिटेल

किसी भी तरह की अवैध वसूली को रोकने के लिए मेला प्रशासन ने इस बार टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ओला, ऊबर एवं रैपिडो जैसी कंपनियों से किलोमीटर के आधार पर किराया चार्ट मांगा जाएगा. कंपनियों को अपने ड्राइवरों की संख्या और पूरी डिटेल देनी होगी.

कब से कब तक सुविधा?

यह बाइक टैक्सी की सुविधा 1 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 के बीच सिर्फ नॉन पीक डेज पर उपलब्ध रहेगी. परिवहन विभाग पहली बार 75 शटल बसों को प्रमुख स्नान दिनों पर चलाने का निर्णय लिया है. कुल 3800 बसें मेले के दौरान तैनात रहेंगी, जिनमें से 200 बसें जिले के भीतर और इंटर-डिस्ट्रिक्ट रूट्स पर चलाई जाएंगी.

बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए होगी सुविधा

यह सुविधा इसलिए लागू की जाएगी ताकि बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो सके और वो आसानी से गंगा स्नान कर के अपने गंतव्य को सकुशल जा सके. 2025 महाकुंभ में दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों से टू व्हीलर, गाड़ियां अवैध पैसे लेकर उनको उनके गन्तव्य तक पहुंचा रहे थे और उससे उन लोगो की मोटी कमाई हो रही थी. इसलिए इस बार जिला प्रशासन ने ओला ऊबर रैपीडो जैसी कंपनियों के साथ टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रही हैं.

