Magh Mela 2026: हापुड़ से भी ज्यादा बड़ा होगा प्रयागराज 'माघ मेला' क्षेत्र, महाकुंभ की तर्ज पर तैयारी

Magh Mela 2026: महाकुंभ के बाद अब प्रयागराज प्रशासन माघ मेले की तैयारियों में लग गया है. माघ मेला इस बार 7 सेक्टर और 1000 हेक्टेयर संगम की रेती पर आयोजित होगा. यानी इसके लिए एक नया शहर बसाया जाएगा. माघ मेला 2026 को इस बार नई तकनीक से बसाया जाएगा.पहली बार मेला क्षेत्र की थ्रीडी मैपिंग और ड्रोन सर्वे के जरिए बसावट की रूपरेखा तैयार की जा रही है. आइए जानते हैं माघ मेले के बसावट के एरिया और सुविधाओं के बारे मे...

सात सेक्टरों में बांटा जाएगा माघ मेला परिसर

इस तकनीक से पूरे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा जाएगा. इससे सेक्टर विभाजन, प्रमुख मार्गों और गाटा मार्गों के निर्धारण का काम पहले की तुलना में ज्यादा तेज और सटीक तरीके से हो सकेगा.

कब शुरू होगा माघ मेला?

महाकुंभ के बाद का यह पहला बड़ा आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं. इस बार मेला क्षेत्रफल को 770 हेक्टेयर से बढ़ाकर लगभग 1000 करने की तैयारी भी है. सटीक बसावट के लिए ही थ्रीडी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. कई मायनों में ये मेला काफी खास रहने वाला है.

800 एकड़ में बसेगा माघ मेला

इस बार माघ मेला और बड़े रूप में बसाया जाएगा. मेले का क्षेत्र 800 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा रहा है, जो अरेल से लेकर हटा पट्टी तक फैलेगा.

मेले में होंगी बहुत सी सुविधाएं

मेला क्षेत्र में सुविधाओं को भी काफी बढ़ाया जा रहा है. यहां 242 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 360 किलोमीटर एलटी विद्युत लाइन और 160 किलोमीटर सड़क मार्ग विकसित किए जाएंगे.

हॉस्पिटल, पुलिस चौकी और सीसीटीवी

मेले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 20-20 बेड वाले दो हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 42 नई पुलिस चौकियां भी स्थापित की जा रही हैं और पुलिस लाइन का निर्माण भी शुरू हो गया है. मेले में सुरक्षा और स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए नगर विकास विभाग 400 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाएगा, जो पूरे मेले की लगातार निगरानी करेंगे.

माघ मेला 2026 के प्रमुख स्नान पर्व (Major Bathing Festivals of Magh Mela 2026)

03 जनवरी-पौष पूर्णिमा

14 जनवरी-मकर संक्रांति

18 जनवरी- मौनी अमावस्या

23 जनवरी-वसंत पंचमी

01 फरवरी-माघी पूर्णिमा

15 फरवरी-महाशिवरात्रि