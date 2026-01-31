माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पवासी करेंगे संगम से वापसी, यमुना ब्रिज पर आवागमन बंद, प्रशासन ने की ये खास अपील

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है. तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. 1 फरवरी को लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. माघ मेले का पांचवा शाही स्नान माघी पूर्णिमा पर होगा. मेलाधिकारी ऋषिराज ने निर्देश दिया है कि माघी पूर्णिमा रविवार को है इसलिए स्थानीय लोगों का दबाव भी रहेगा. माना जा रहा स्नानार्थियों की अनुमानित संख्या 60 लाख से पार हो जाएगी.

बंद रहेगा नया यमुना ब्रिज

भीड़ नियंत्रण को लेकर मेला प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए हैं. नए यमुना ब्रिज पर 1 फरवरी को आवागमन बंद रहेगा. कल्पवासियों की वापसी को देखते हुए नए यमुना ब्रिज पर आवागमन बंद किया गया है. मेला क्षेत्र समेत नैनी, झूंसी और फाफामऊ समेत करीब 24 से अधिक घाटों पर चेंजिंग रूम, लाइट के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले की भांति ही रहेगी.

कल्पवासी करेंगे संगम से वापसी

1 फरवरी को माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ कल्पवासी संगम से वापसी करेंगे. कल्पवासियों की वापसी से जाम जैसे हालात न बने इसलिए नया यमुना ब्रिज बंद किया गया है.

एडवाइजरी हुई जारी

पुलिस की तरफ से शहरियों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है. बेहद जरूरी होने पर ही घरों से कार लेकर निकलने का अनुरोध किया गया है. आवश्यक न होने पर कार की जगह बाइक के इस्तेमाल का अनुरोध है.

माघ पूर्णिमा 2026 कब है ?

माघ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 फरवरी, रविवार को सुबह 5 बजकर 53 मिनट पर होगी. इसका समापन 1 फरवरी को मध्य रात्रि के पश्चात 3 बजकर 39 मिनट पर होगा. शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि पर पड़ने पर पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है. ऐसे में 1 फरवरी के दिन ही माघ पूर्णिमा का व्रत स्नान दान आदि किए जाएंगे.

माघ मेले के प्रमुख स्नान की तिथियां भी जानिए....

3 जनवरी 2026: पौष पूर्णिमा -मेला और कल्पवास का शुभारंभ

14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर पवित्र स्नान

18 जनवरी: मौनी अमावस्या: सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान

23 जनवरी: वसंत पंचमी: सरस्वती पूजा और शुभ स्नान

1 फरवरी: माघी पूर्णिमा: कल्पवासियों का मुख्य स्नान

15 फरवरी: महाशिवरात्रि: अंतिम स्नान और मेले का समापन

