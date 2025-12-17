Advertisement
AI कैमरे, घुड़सवार पुलिस, साइबर हेल्प डेस्क ... माघ मेले में सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम, हर अनहोनी से निपटने की पूरी तैयारी

Prayagraj Magh Mela 2026: महाकुंभ की तर्ज पर प्रयागराज माघ मेले में  AI कैमरे, साइबर हेल्प डेस्क और घुड़सवार पुलिस की तैनाती की जा सकेगी, ताकि मेला क्षेत्र के कोने-कोने पर नजर रहे और आपातकाल की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 17, 2025, 03:54 PM IST
मो. गुफरान/प्रयागराज: माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन कई नए प्रयोग कर रहा है. माघ मेले में पहली बार एआई तकनीक से लैस 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए माघ मेले की हर गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी. इसके अलावा बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों के रोकथाम को लेकर भी मेला पुलिस जरूरी कदम उठा रहा है. 

17 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क 
पहली बार माघ मेले के सभी 17 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे. जहां पर तकनीकी रूप से साइबर मामलों के एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा. इससे न सिर्फ साइबर ठगी के शिकार लोगों को त्वरित मदद मिल पाएगी, बल्कि माघ मेले में साइबर ठगों पर समय रहते नकेल कसा जा सकेगा.

पूरे माघ मेले में लगेंगे 400 कैमरे
वहीं पूरे माघ मेला क्षेत्र में करीब 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 150 सीसीटीवी कैमरे ऐसे होंगे जो एआई बेस्ड होंगे. जिसके जरिए मेला क्षेत्र की हर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक्सपर्ट पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम में रखा जाएगा. एआई बेस्ड कैमरे भीड़ के आंकलन के साथ ही भीड़ के प्रवाह को बताने का काम करेंगे, इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत भी जरूरी इनपुट्स एआई बेस्ड कैमरे देंगे. इसके अलावा ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल सुरक्षा के लिये किया जाएगा.

माघ मेले में घुड़सवार पुलिस
वहीं माघ मेला क्षेत्र में जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी है, उसमें से 50 फ़ीसदी पुलिस बल आ चुका है. 20 दिसंबर तक बाकी 50 फ़ीसदी पुलिसकर्मी भी मेले में आ जाएंगे. इसके साथ ही क्राउड मैनेजमेंट में दक्ष 16 घुड़सवार पुलिस टीम भी माघ मेले तैनात रहेगी. एसपी माघ मेला नीरज पांडेय ने बताया कि माघ मेले की सुरक्षा को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहें हैं. माघ मेले में पुलिस थाने बनकर तैयार हो रहें हैं. मेला क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है.

