Magh Purnima 2026: माघी पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़ा आस्था का महासैलाब, 'मिनी कुंभ' में टूटे भीड़ के सारे रिकॉर्ड, चप्पे-चप्पे पर नजर

Prayagraj Magh Mela 2026: आज माघ मेले के पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण स्नान पर्व ‘माघी पूर्णिमा’ के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का समंदर उमड़ा है. कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद, श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से ही रवि पुष्य योग के दुर्लभ संयोग में डुबकी लगा रहे हैं. प्रशासन का दावा है कि पूर्णिमा पर 50 से 70 लाख श्रद्धालु 24 घाटों पर स्नान करेंगे. यह आंकड़ा एक करोड़ के पार भी जा सकता है।

कल्पवासी करेंगे घर वापसी

पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास का संकल्प भी पूरा हो जाएगा. पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ पूरे माघ महीने कल्पवास करने वाले श्रद्धालु आज माघ पूर्णिमा का स्नान कर अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे. सुबह छह बजे तक लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान कर चुके हैं. सोमवार से गंगा तट पर वही रह जाएंगे, जिन्होंने संक्रांति से कल्पवास आरंभ किया है. ऐसे श्रद्धालु महाशिवरात्रि तक क्षेत्र में रहेंगे.

माघ मेले के पांचवें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर रविवार को श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं. मुहूर्त सुबह से देर रात तक का है. माघ पूर्णिमा पर प्रातः से ही अपार श्रद्धा, उत्साह और आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान एवं पूजा-अर्चना शुरू की. अब तक लगभग 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पावन डुबकी लगाकर भारत की सनातन संस्कृति एवं परंपराओं का साक्षात् दर्शन करा चुके हैं.

रवि पुष्य योग में लग रही आस्था की डुबकी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघी पूर्णिमा पर स्वर्ग लोक से देवता पृथ्वी पर आते हैं और मानवीय रूप में संगम में स्नान करते हैं. इस बार रवि पुष्य योग होने से इस पर्व का महत्व कई गुना बढ़ गया है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, आज के दिन स्नान के बाद दान-पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है.

इस बार 'मिनी कुंभ' में अब तक 18 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगाकर रिकॉर्ड बना चुके हैं. सुरक्षा के लिए एआई (AI) कैमरे, एटीएस कमांडो और ड्रोन तैनात किए गए हैं. प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन हेतु रूट डायवर्जन लागू किया है और वीआईपी प्रोटोकॉल पर रोक लगा दी है.

माघ मेले के प्रमुख स्नान की तिथियां भी जानिए....

3 जनवरी 2026: पौष पूर्णिमा -मेला और कल्पवास का शुभारंभ

14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर पवित्र स्नान

18 जनवरी: मौनी अमावस्या: सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान

23 जनवरी: वसंत पंचमी: सरस्वती पूजा और शुभ स्नान

1 फरवरी: माघी पूर्णिमा: कल्पवासियों का मुख्य स्नान

15 फरवरी: महाशिवरात्रि: अंतिम स्नान और मेले का समापन

