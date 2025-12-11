माघ मेले की टिक-टिक शुरू! प्रयागराज में फिर बसने जा रहा है आस्था का महाकुंभ

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्राधिकरण सख़्त हो गया है. सभी विभागों को मेला प्राधिकरण की तरफ से 15 दिसंबर की डेडलाइन दे दी गई है. यानी अब 15 दिसंबर तक मेला क्षेत्र के सभी कार्यों को पूरा करना होगा. माघ मेले में सड़कों के लिए चकर्ड प्लेट बिछाने के साथ बिजली पोल और पानी सप्लाई का काम पूरा कर लेना होगा.

अस्थाई हॉस्पिटल भी बनेगा

इसके अलावा माघ मेला क्षेत्र में सीवर से जुड़े कार्यों को 15 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग को 25 दिसंबर तक अस्थाई हॉस्पिटल के निर्माण और सभी सेक्टर में केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है. स्नान घाटों पर जरूरी साइनेज और चेंजिंग रूम तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

मेला प्रभारी ने दिए निर्देश

मेला प्रभारी ऋषिराज ने बताया कि माघ मेले में अब समय कम है, इसलिए सभी विभागों को तैयारियों की डेडलाइन दी गई है. 15 दिसंबर तक कार्यों को पूरा करना होगा. मेला प्रभारी ने कहा कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को दिव्यता और भव्यता देखने को मिले, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. मेला प्रभारी ने कहा कि आला अधिकारी खुद मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करके कार्यों की प्रगति का जायजा ले रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन जनवरी से शुरू हो रहा माघ मेला

बता दें इस बार माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन होगी. वहीं, इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा. इस बार पहला स्नान पौष पूर्णिमा का तीन जनवरी को होगा. दूसरा मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी को होगा. मौनी अमावस्या का स्नान 18 जनवरी को होगा. वसंत पंचमी का स्नान 23 जनवरी को किया जाएगा. माघी पूर्णिमा का स्नान 1 फरवरी और महाशिवरात्रि का स्नान 15 फरवरी को होगा.

यह भी पढ़ें : Magh mela 2026: माघ मेले में 76 साल के बाद बन रहा अद्भुत संयोग! मिस मत करना, स्नान से मिलेगा 'महाकुंभ' जैसा पुण्य

यह भी पढ़ें : Magh Mela 2026: रेलवे का फुलप्रूफ प्लान! शिवगंगा-राजधानी समेत 47 ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफॉर्म, यहां देखें पूरी लिस्ट