Magh Mela 2026: संगम तट पर माघ मेले का श्रीगणेश, पौष पूर्णिमा पर पहला मुख्य स्नान जारी... नोट करें पवित्र स्नान की सभी तारीखें

Paush Purnima 2026: संगम तट पर आस्था का महासंगम शुरू हो गया है. कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है. तड़के सुबह से ही संगम घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और हर ओर “हर-हर गंगे” के जयघोष गूंज रहे हैं.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:29 AM IST
Magh Mela 2026
Magh Mela 2026

Prayagraj Magh Mela 2026: संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले शुरू हो चुका है. पहले मुख्य स्नान के साथ ही इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन की औपचारिक शुरुआत हो गई हैं. पहले मुख्य स्नान पर लोग गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं. पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर मौजूद हैं.  मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी तीन जनवरी से एक फरवरी तक कल्पवास करेंगे.  पौष पूर्णिमा से कल्पवासियों का व्रत आरंभ हो गया है.

दान, स्नान, व्रत, तप और पितृ तर्पण
पौष पूर्णिमा विशेष रूप से दान, स्नान, व्रत, तप और पितृ तर्पण के लिए काफी शुभ मानी जाती है. यह न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. वर्ष 2026 में पौष पूर्णिमा आज 3 जनवरी दिन शनिवार को है. इस दिन अभिजीत मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से और भी विशेष बना रहे हैं. प्राचीन शास्त्रों में इसे पुण्य, मोक्ष और सकारात्मक ऊर्जा का श्रेष्ठ दिन बताया गया है.

Magh Mela 2026: माघ मेला हर साल क्यों लगता है? पढ़ें प्रयागराज में देवताओं से जुड़ा इतिहास और मान्यताएं!

माघ मेले में अद्भुत संयोग
हर साल यहां पर माघ मास में माघ मेले का आयोजन किया जाता है.  6 साल पर कुंभ और 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है.  इस बार माघ मेले में ऐसा अद्भुत संयोग बना रहा है कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आ सके, इस माघ मेले में आकर पुण्य के भागी बन सकते हैं

पौष पूर्णिमा व्रत का महत्व
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अत्यंत शुभ माना जाता है. गंगा, यमुना, सरस्वती या अन्य पवित्र जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है. घर पर स्वच्छ जल में गंगाजल मिलाकर स्नान भी फलदायी है. आप घर पर हैं और प्रयागराज नहीं जा सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करने के पानी में गंगाजल मिला लें. हाथ जोड़कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ध्यान और प्रार्थना करें.

Magh Mela 2026: माघ मेले में चलेंगी Ola-Uber- Rapido की बाइक टैक्सी, किराए को लेकर महाकुंभ जैसी नहीं मचेगी लूट!

माघ मेले के प्रमुख स्नान की तिथियां....
3 जनवरी 2026: पौष पूर्णिमा -मेला और कल्पवास का शुभारंभ
14 जनवरी 2026: मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने पर पवित्र स्नान
18 जनवरी: मौनी अमावस्या: सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्नान
23 जनवरी: वसंत पंचमी: सरस्वती पूजा और शुभ स्नान
1 फरवरी: माघी पूर्णिमा: कल्पवासियों का मुख्य स्नान
15 फरवरी: महाशिवरात्रि: अंतिम स्नान और मेले का समापन

सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम
माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मेला क्षेत्र में 10 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वायड (एटीएस) की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है.

Magh mela 2026: माघ मेले में 76 साल के बाद बन रहा अद्भुत संयोग! मिस मत करना, स्नान से मिलेगा 'महाकुंभ' जैसा पुण्य

Magh Mela 2026: माघ मेला 2026 में कब शुरू होगा? नोट कर लें शाही और पवित्र स्नान की तिथियां

AI कैमरों से नजर, 27 वॉच टॉवर...कट्रोल रूम से मेले की लाइव मॉनिटरिंग..माघ मेले की सुरक्षा चाक चौबंद

