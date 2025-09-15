प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू, भीड़ को देखते हुए रेलवे करेगा ये खास बदलाव
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू, भीड़ को देखते हुए रेलवे करेगा ये खास बदलाव

Prayagraj Magh Mela 2026: जनवरी 2026 में प्रयागराज में माघ मेला लगेगा. माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. रेलवे और जिला प्रशासन ने माघ मेले की तैयारियों के संबंध में एक समन्वय बैठक की है.

Last Updated: Sep 15, 2025, 10:09 AM IST
Prayagraj Magh Mela 2025
Prayagraj Magh Mela 2025

Prayagraj News/मो.गुफरान: संगम की रेती पर जनवरी 2026 में लगने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. रेलवे और जिला प्रशासन ने माघ मेले की तैयारियों के संबंध में एक समन्वय बैठक की है. बैठक के दौरान माघ मेले में इस बार आने स्नानार्थियों के लिए रेलवे की तैयारियों पर चर्चा हुई है. 

दिशावार होगा ट्रेनों का संचालन
रेलवे और जिला प्रशासन को इस बार माघ मेले में काफी श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. इसे देखते हुए रेलवे ने तय किया है कि महाकुंभ-2025 की तर्ज पर माघ मेले में भी प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशनों से दिशावार ट्रेनों का संचालन होगा. साथ ही प्रमुख स्नान पर्वों पर महाकुंभ वाला ही भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा.

ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां
एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि जिला और पुलिस प्रशासन के अफसरों की समन्वय बैठक में मेले की तैयारी का खाका तैयार किया गया है. जिसमें दिशावार ट्रेनें चलाए जाने के साथ ही स्पेशल ट्रेनों के संचालन के मुद्दे पर चर्चा हुई है. एक अनुमान के मुताबिक अभी से तैयारियां शुरू की जा रहीं हैं. ताकि माघ मेले में आने वाले स्नानार्थियों को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.

महाकुंभ की तर्ज पर ही तैयारियां की जा रहीं हैं, प्लेटफॉर्म से लेकर होल्डिंग एरिया तक स्नानार्थियों को ले जाने के साथ ही डाइवर्जन प्लान को भी चार्ट आउट किया जा रहा है.

माघ मेला कब से शुरू होगा?
बता दें कि इस बार का माघ मेला 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ शुरू होकर 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ ख़त्म होगा. इस दौरान कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे. जिसमें पौष पूर्णिमा 3 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 18 जनवरी, 23 जनवरी वसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान पर्व होगा. 

करोड़ों श्रद्धालु लगा सकते हैं डुबकी
महाकुंभ के ठीक 10 महीने बाद ये माघ मेला होने जा रहा है. ऐसे में अनुमान है कि माघ मेले में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ सकते हैं. इसी को देखते हुए अभी से माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं. रेलवे उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

