Magh mela 2026 Snan: माघ मेले में बसंत पंचमी का प्रमुख स्नान, संगमनगरी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा कड़ी

Prayagraj Vasant Panchami Snan: माघ मेले में वसंत पंचमी के मौके पर संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 23, 2026, 06:53 AM IST
Magh Mela 2026
Magh Mela 2026

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज में माघ मेले का चौथा प्रमुख स्नान पर्व बसंत पंचमी को हो रहा है जिसमें लगभग दो करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. माघ मेले में वसंत पंचमी के मौके पर संगम में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है. लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे स्नान के बाद घाटों को तुरंत खाली कर दें.

संगम में आस्था का जनसैलाब 
माघ मेले में आज बसंत पंचमी पर चौथा स्नान पर्व है. बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे हैं.  पूरा संगम क्षेत्र श्रद्धालुओं से पटा हुआ है. संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है.

सुरक्षा चाक चौबंद
बसंत पंचमी के मौके पर माघ मेले में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. पूरे मेला क्षेत्र में जगह जगह पुलिसकर्मियों का पहरा है. घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं. यूपी पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान भी मेले में भ्रमण कर रहे हैं.  यूपी एटीएस और एसटीएफ के जवान भी माघ मेले की सुरक्षा में मुस्तैद हैं. 

बसंत पंचमी से लेकर अचला सप्तमी तक 3.50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी के पावन जल में डुबकी लगा सकते हैं. बसंत पंचमी और अचला सप्तमी के आसपास पड़ने की वजह से संगम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और रूट डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की है.

प्रयागराज DM मनीष कुमार वर्मा ने कहा, "आज वसंत पंचमी का मुख्य स्नान है. रात 12 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. सभी घाटों पर स्नान सुचारु रूप से चल रहा है. जल पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रही है. उनके साथ SDRF, NDRF भी तैनात है. किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए सिविल डिफेंस के वालंटियर भी तैनात हैं। अभी थोड़ा सा कोहरा है। कोहरा छटने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे"

Magh Mela 2026: माघ मेला हर साल क्यों लगता है? पढ़ें प्रयागराज में देवताओं से जुड़ा इतिहास और मान्यताएं!

