महाकुंभ जैसा फिर सजने वाला है प्रयागराज, माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू, हर सेक्टर में कंट्रोल रूप, अपनों से बिछड़े तो मिनटों में होगी खोज

Prayagrj: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगमता दोनों को प्राथमिकता दी है. महाकुंभ के बाद से हर स्नान पर्व पर उमड़े अपार जनसैलाब ने अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया है. ऐसे में मेला प्राधिकरण ने इस बार 'एक माघ–एक कंट्रोल रूम' की नई योजना लागू करने का फैसला लिया है.

सभी कंट्रोल रूम सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे

इस व्यवस्था के तहत मेले के हर सेक्टर में एक स्वतंत्र कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सूचना संप्रेषण का केंद्र बनेगा. इन सभी सेक्टर कंट्रोल रूमों को एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे मेले में त्वरित तालमेल और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके.

7 सेक्टर में लगेगा माघ मेला

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, माघ मेला इस बार सात सेक्टरों में बसाया जाएगा. हर सेक्टर में न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, बल्कि वहां विशेष आकर्षण केंद्र भी तैयार किए जाएंगे ताकि श्रद्धालु सभी क्षेत्रों में जाएं और संतों से मिल सकें. अधिकारियों का मानना है कि इससे भीड़ का दबाव एक स्थान पर न पड़ेगा और मेला अधिक संतुलित रूप में संचालित होगा.

माघ मेला केवल स्नान ही नहीं, प्रयागराज को महसूस करने अवसर

हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यातायात योजना, बसावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उद्देश्य यह है कि मेला क्षेत्र में आने वाले भक्तों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. प्रशासन चाहता है कि लोग न केवल संगम स्नान करें, बल्कि कुछ दिन प्रयागराज में ठहरकर इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों का अनुभव भी लें.

माघ मेला 2026 को लेकर यह तैयारी संकेत देती है कि आने वाला मेला न केवल आस्था का महासंगम होगा, बल्कि आधुनिक तकनीक और सशक्त प्रबंधन का भी प्रतीक बनेगा.

