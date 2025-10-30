Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2981440
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

महाकुंभ जैसा फिर सजने वाला है प्रयागराज, माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू, हर सेक्टर में कंट्रोल रूप, अपनों से बिछड़े तो मिनटों में होगी खोज

Prayagrj Magh Mela 2026: प्रयागराज एक बार फिर महाकुंभ 2026 की तरह सजने वाला है. संगम पर माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू होगई है. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन 'एक माघ- एक कंट्रोल रूम' तकनीक पर काम कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता और सुरक्षा दोनों ही प्राप्त हो सकें.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 30, 2025, 03:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकुंभ जैसा फिर सजने वाला है प्रयागराज, माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू, हर सेक्टर में कंट्रोल रूप, अपनों से बिछड़े तो मिनटों में होगी खोज

Prayagrj: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है. इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगमता दोनों को प्राथमिकता दी है. महाकुंभ के बाद से हर स्नान पर्व पर उमड़े अपार जनसैलाब ने अधिकारियों को पहले से ही सतर्क कर दिया है. ऐसे में मेला प्राधिकरण ने इस बार 'एक माघ–एक कंट्रोल रूम' की नई योजना लागू करने का फैसला लिया है. 

सभी कंट्रोल रूम सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे
इस व्यवस्था के तहत मेले के हर सेक्टर में एक स्वतंत्र कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सूचना संप्रेषण का केंद्र बनेगा. इन सभी सेक्टर कंट्रोल रूमों को एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे मेले में त्वरित तालमेल और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके. 

7 सेक्टर में लगेगा माघ मेला
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, माघ मेला इस बार सात सेक्टरों में बसाया जाएगा. हर सेक्टर में न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, बल्कि वहां विशेष आकर्षण केंद्र भी तैयार किए जाएंगे ताकि श्रद्धालु सभी क्षेत्रों में जाएं और संतों से मिल सकें. अधिकारियों का मानना है कि इससे भीड़ का दबाव एक स्थान पर न पड़ेगा और मेला अधिक संतुलित रूप में संचालित होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

माघ मेला केवल स्नान ही नहीं, प्रयागराज को महसूस करने अवसर
हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यातायात योजना, बसावट और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उद्देश्य यह है कि मेला क्षेत्र में आने वाले भक्तों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. प्रशासन चाहता है कि लोग न केवल संगम स्नान करें, बल्कि कुछ दिन प्रयागराज में ठहरकर इसकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों का अनुभव भी लें. 

माघ मेला 2026 को लेकर यह तैयारी संकेत देती है कि आने वाला मेला न केवल आस्था का महासंगम होगा, बल्कि आधुनिक तकनीक और सशक्त प्रबंधन का भी प्रतीक बनेगा. 

ये भी पढ़ें:  अगला कुंभ मेला किस दिन शुरू होगा और कितने दिन चलेगा, नोट कर लें अमृत स्नान के साथ पूरा कैलेंडर

TAGS

Prayagraj Magh Mela 2026

Trending news

Shamli news
शामली में रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया बाबू, CMO ऑफिस पर एंटी करप्शन टीम की रेड
Pandava Leela
उत्तराखंड की पांडव लीला, आज भी जीवित है पौराणिक संस्कृति, रोचक है आयोजन की कहानी
Mathura News
प्रेमानंद महाराज ने किया गौ पूजन,वृंदावन में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी,जानिए महत्व
Lucknow news
चीनी कमल अब आउट.. लखनऊ का ‘नमो–108’ इन! यूपी ने दिखाया साइंस का स्वदेशी कमाल
UP News
बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान, सोनभद्र-चित्रकूट में खेतों में खड़ी फसल चौपट
Banda News
प्यार में अंधी मां बनी जल्लाद! प्रेमी संग मिलकर मासूम की ली जान
Varanasi News
फ्री खाना, लग्जरी सुविधाएं..वाराणसी में बना पूर्वांचल का सबसे बड़ा धर्मशाला
Viral Video
सुबह देर तक सोती रही बेटियां, तो मां ने दिखाई ऐसी 'मम्मीगिरी' की हर कोई हैरान
Pension scam in Agra
कब्र में पेंशनर्स पर पेंशन लेते रहे परिजन!वसूली के लिए मिला नोटिस;तो छूटे सबके पसीने
Kanpur Dehat News
महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही बेटे की मौत की लिखी पटकथा,शव को हाईवे किनारे फेंका