आप कैसे बन गए शंकराचार्य?....माघ मेला प्राधिकरण के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब

Magh Mela 2026: माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना प्रदर्शन जारी है. वहीं, मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिए जाने के मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला अधिकारियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तोड़ मरोड़ कर मुझे नोटिस दी गई.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश किया गया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे शंकराचार्य लिखने से नहीं रोका है, जिन लोगों ने हमें नोटिस दिया है उन्हें जरूर जवाब दिया जा रहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश कर नोटिस जारी करने के मामले में एक्शन भी लिया जाएगा. इतना ही नहीं मौनी अमावस्या के दिन बाल बटुकों के साथ मारपीट के मामले में भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

अखिलेश यादव ने फोन पर बात की

वहीं, इस पूरे मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अखिलेश यादव का फोन आया था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लोग भी हमारे पास आए थे. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमने किसी को नहीं बुलाया है. कोई स्वेच्छा से आया है तो स्वागत है, लेकिन हम किसी पार्टी को मदद के लिए आवाहृन नहीं कर रहे हैं.

मौनी अमावस्या स्नान करने से रोका था

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम भाजपा, सपा और कांग्रेस नहीं चाहते हैं, बल्कि भारतीय भावना से ओत प्रोत राजनैतिक हो जो भारतीयों की भावना का ध्यान रखे. बता दें कि मौनी अमावस्या स्नान के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने अनुयायियों के साथ संगम स्नान करने जा रहे थे. इस दौरान संगम से करीब 50 मीटर पहले ही उनके काफिले को पुलिस ने रोक ​दिया था. इस दौरान पुलिस और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के बीच झड़प हो गई थी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप

इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखा रहा है कि प्रयागराज पुलिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की जटा पकड़कर घसीट रही है. अपने शिष्यों पर हुई मारपीट को लेकर मेला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं. उनके धरने में कंप्यूटर बाबा के अलावा कई साधु संत पहुंच रहे हैं. इस बीच मेला प्रशासन की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस दिया गया है.

