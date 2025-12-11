Magh Mela 2026: रेलवे का फुलप्रूफ प्लान! शिवगंगा-राजधानी समेत 47 ट्रेनों के बदलेंगे प्लेटफॉर्म, यहां देखें पूरी लिस्ट

Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Magh Mela 2026:   प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म बदलाव का फैसला लिया है. प्रयागराज छिवकी स्टेशन से गुजरने वाली 47 महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर बदले जाएंगे. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:41 AM IST
Magh Mela 2026: यूपी के प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान बढ़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म बदलाव का फैसला लिया है. दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी स्टेशन से गुजरने वाली 47 महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफॉर्म नंबर बदले जाएंगे.  हर साल माघ मेला अवधि में लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज करने पहुंचते हैं, जिससे स्टेशनों ज्यादा मात्रा ,में भीड़ रहती है.  इस बार भी प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता में रखते हुए ट्रेनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए यह अस्थायी बदलाव लागू किया है.

वंदे भारत सहित कई प्रमुख ट्रेनों के प्लेटफॉर्म शिफ्ट
रेल प्रशासन के अनुसार, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 5, 6 और 7 पर आने-जाने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अन्य प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया गया है. इनमें राजधानी, वंदे भारत, गरीब रथ, हमसफर और सुपरफास्ट श्रेणी की ट्रेनें भी शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों की आवागमन सुरक्षा, प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करना, और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. बदलावों का विस्तृत विवरण रेलवे की ओर से क्रमवार जारी किया जा रहा है.

स्टेशन पहुंचने से पहले जानें पूरी कहानी ? 
प्रयागराज मंडल के पीआरओ ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के नए प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी अवश्य चेक करें . इसके लिए यात्री एनटीईएस ऐप, 139 हेल्पलाइन, स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और उद्घोषणाओं की मदद लें.  उन्होंने कहा कि अंतिम समय में प्लेटफॉर्म बदलने से यात्रियों को असुविधा न हो, इसलिए पहले से प्लेटफॉर्म की जानकारी लेना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें : Magh mela 2026: माघ मेले में 76 साल के बाद बन रहा अद्भुत संयोग! मिस मत करना, स्नान से मिलेगा 'महाकुंभ' जैसा पुण्य
 

Magh Mela 2026

