Magh Mela App: ट्रेन की जानकारी से लेकर होटल बुकिंग तक, 24 घंटे हेल्प, एक क्लिक में 'डिजिटल गाइड' पर मिलेंगी ये सुविधाएं!

Magh Mela app: माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की अनूठी पहल शुरू  की गई है. अब श्रद्धालुओं को ट्रेन की टिकट के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी. यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ऐप लॉन्च किया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:43 AM IST
Magh Mela 2026
मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे एक 'डिजिटल गाइड' लेकर आया है. श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने मेला रेल सेवा मोबाइल एप लांच किया है, जिसे सीधे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. यह एप इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी सामान्य मोबाइल यूजर इसे आसानी से चला सकता है.

एप पर मिलेगी हर जानकारी
इस एप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन टिकट के लिए स्टेशन की लंबी लाइनों में पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्मार्ट बुकिंग की सुविधा दी गई है. साथ ही, ट्रेन की लाइव लोकेशन और उसके प्लेटफॉर्म नंबर की सटीक जानकारी पल-पल मिलती रहेगी.  इतना ही नहीं यह ऐप प्रयागराज के तीर्थ स्थलों के अलावा माघ मेला क्षेत्र की भी सभी जानकारी उपलब्ध कराएगा.

वेटिंग रूम, रेस्ट रूम और होटलों की जानकारी भी उपलब्ध 
अगर कोई श्रद्धालु पहली बार प्रयागराज आ रहा तो इसका नेविगेशन फीचर रेलवे स्टेशन से संगम घाट तक जाने का सबसे छोटा और सही रास्ता मैप के जरिए दिखाएगा. इतना ही नहीं, ठहरने के लिए वेटिंग रूम, रेस्ट रूम और होटलों की जानकारी भी श्रद्धालुओं को एप के जरिए उपलब्ध होंगी. अगर भीड़भाड़ में किसी श्रद्धालु का सामान कहीं गुम हो जाता है, तो एप का ''''लास एंड फाउंड'''' सेक्शन मदद के लिए तैयार है. 

सुविधाओं के साथ-साथ यह एप श्रद्धालुओं की यात्रा को ज्ञानवर्धक भी बनाएगा, क्योंकि इसमें माघ मेले का गौरवशाली इतिहास और पौराणिक कथाओं की एक खूबसूरत फोटो गैलरी भी जोड़ी गई है. किसी भी आपात स्थिति या मदद के लिए रेलवे ने टोल-फ्री नंबर 1800-4199-139 भी जारी किया है, जो मेले के अंत तक चौबीसों घंटे चालू रहेगा. इस पर श्रद्धालु हिंदी या अंग्रेजी में बातचीत कर मेडिकल सुविधा, स्नान की तिथियों और मंदिरों के बारे में भी पूछताछ कर सकते हैं. 

 हर श्रद्धालु का एक भरोसेमंद  स्मार्ट साथी
कुल मिलाकर, यह एप प्रयागराज माघ मेले में आने वाले हर श्रद्धालु का एक भरोसेमंद ''''स्मार्ट साथी'''' साबित होने वाला है. प्रयागराज मंडल के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि यह एप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर ''''मेला रेल सेवा'''' सर्च करें. यहां रास्ता, स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की जानकारी, विशेष ट्रेन, यात्री विश्राम स्थल, टिकट आउंटर, यात्रियों का स्टेशन पर प्रवेश द्वार, हेल्प लाइन नंबर आदि मिल जाएंगे. सीपीआरओ ने कहा कि यह ऐप माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधाजनक होने वाला है. क्योंकि इस ऐप के जरिए श्रद्धालुओं को सभी जरूरी जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

