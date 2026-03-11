महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' ने रचाई शादी, नीली आंखों वाली मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग मंदिर में लिए सात फेरे

Mahakumbh Girl Monalisa Marriage: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुर्खियों में आई मोनालिसा ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है. नीली आंखों की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मंदिर में शादी कर ली है. बुधवार को मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ शादी की तस्वीरें साझा कीं.

शादी के लाल जोड़े में दिखीं वायरल गर्ल

शादी के बाद मोनालिसा और फरमान केरल के तिरुवंतपुरम स्थित तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे. मोनालिसा ने केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. मोनालिसा के मुताबिक, उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है. खासकर उनके पिता जय सिंह भोसले ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया है. मोनालिसा का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. शादी के बाद मोनालिसा अब फरमान खान के साथ ही रहना चाहती हैं.

फेसबुक पर हुई मुलाकात

मोनालिसा ने बताया कि वह फरमान के साथ ​करीब डेढ़ साल से रिश्ते में हैं. दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी. सामाजिक और धार्मिक दबाव के चलते दोनों केरल पहुंचे और शादी करने का फैसला किया. मोनालिसा की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें मोनालिसा फरमान के साथ लाल साड़ी पहन मांग में सिंदूर लगाए खड़ी हैं. इससे स्पष्ट हो रहा है कि मोनालिसा ने शादी कर ली है. उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.

रुद्राक्ष माला बेचते नजर आई थीं

बता दें कि मोनालिसा पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में संगम किनारे रुद्राक्ष की माला बेचते नजर आई थीं. नीली आंखों की वजह से वह सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई थीं. इसके बाद मोनालिसा ने बॉलीवुड में कदम रखा. मोनालिसा ने फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' में भी नजर आ चुकी हैं. अब मोनालिसा ने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्लिम प्रेमी फरमान के साथ शादी कर ली है.

