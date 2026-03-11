Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3137520
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' ने रचाई शादी, नीली आंखों वाली मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग मंदिर में लिए सात फेरे

Monalisa boyfriend name: प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष माला बेचकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मोनालिसा ने अपने प्रेमी से शादी कर ली है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 11, 2026, 09:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Monalisa Marriage
Monalisa Marriage

Mahakumbh Girl Monalisa Marriage: प्रयागराज महाकुंभ 2025 में सुर्खियों में आई मोनालिसा ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है. नीली आंखों की वजह से रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से मंदिर में शादी कर ली है. बुधवार को मोनालिसा ने केरल के एक मंदिर में अपने बॉयफ्रेंड फरमान के साथ शादी की तस्वीरें साझा कीं. 

शादी के लाल जोड़े में दिखीं वायरल गर्ल
शादी के बाद मोनालिसा और फरमान केरल के तिरुवंतपुरम स्थित तम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे. मोनालिसा ने केरल पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. मोनालिसा के मुताबिक, उनके परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है. खासकर उनके पिता जय सिंह भोसले ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया है. मोनालिसा का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं. शादी के बाद मोनालिसा अब फरमान खान के साथ ही रहना चाहती हैं.  

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फेसबुक पर हुई मुलाकात 
मोनालिसा ने बताया कि वह फरमान के साथ ​करीब डेढ़ साल से रिश्ते में हैं. दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी. सामाजिक और धार्मिक दबाव के चलते दोनों केरल पहुंचे और शादी करने का फैसला किया. मोनालिसा की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें मोनालिसा फरमान के साथ लाल साड़ी पहन मांग में सिंदूर लगाए खड़ी हैं. इससे स्पष्ट हो रहा है कि मोनालिसा ने शादी कर ली है. उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. 

रुद्राक्ष माला बेचते नजर आई थीं 
बता दें कि मोनालिसा पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में संगम किनारे रुद्राक्ष की माला बेचते नजर आई थीं. नीली आंखों की वजह से वह सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गई थीं. इसके बाद मोनालिसा ने बॉलीवुड में कदम रखा. मोनालिसा ने फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' में भी नजर आ चुकी हैं. अब मोनालिसा ने घर वालों के खिलाफ जाकर मुस्लिम प्रेमी फरमान के साथ शादी कर ली है. 

यह भी पढ़ें : आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर जानलेवा हमला, ट्रेन में ऐसे बचाई अपनी जान; फिर लगा अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप

यह भी पढ़ें :  शंकराचार्य विवाद पर गरजीं राजा भैया की बेटी राघवी, कहा— आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं, न्याय पर भरोसा

TAGS

Monalisa

Trending news

Monalisa
महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' ने रचाई शादी, मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग लिए सात फेरे
UP panchayat election
UP पंचायत चुनाव 2026: हरा-सफेद और नीला...जानें कौन-से रंग की मतपर्ची किस पद के लिए
Lucknow news
यूपी में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक... भ्रामक खबरों पर योगी सरकार सख्त
LPG Cylinder Crisis
LPG संकट: अफवाहों पर लगाम लगाने मैदान में उतरे बीजेपी विधायक, वीडियो में बड़ा दावा
Rampur News
रेडिको खेतान के AGM के अपहरण की कोशिश! फेमस शराब कंपनी के अफसर पर हमले से सनसनी
ayodhya latest news
रसोई गैस की किल्लत से भगवान के घर भी फाके! अमावा मंदिर की राम रसोई हुई बंद
LPG Cylinder Crisis
नवाबों की नगरी में हाहाकार: LPG 'अकाल' के बीच लखनऊ के नामी होटल पर लटके ताले!
Saharanpur news
हेड कांस्टेबल को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा, एंटी करप्शन टीम का एक्शन
bjp mla kuldeep singh sengar
कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से राहत! रेप पीड़िता की याचिका पर जवाब देने की मोहलत बढ़ाई
dehradun news
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर जल्द शुरू होगी टोल वसूली...जानें कितने रुपये देने होंगे ?