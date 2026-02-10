महाकुंभ में माला बेचने वाली की गंगा जी ने बदली जिंदगी... प्रयागराज पहुंची मोनालिसा, फिल्म की कमाई से करेंगी ये बड़ा काम

Prayagraj: बीत वर्ष आयोजित हुए महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा एक साल प्रयागराज पहुंची. यहां मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने बताया कि कैसे एक माला बेचने वाली लड़की की गंगा जी ने किस्मत बदल दी और उन्हें फिल्म में काम मिल गया. साथ ही मोनालिसा ने यह भी बताया कि उनकी फिल्म से होने वाली कमाई से आगे वो क्या बड़ा काम करने वाली हैं.

गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगी मोनालिसा

ज़ी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोनालिसा ने कहा कि गंगा जी की कृपा ने उनकी लाइफ़ बदल दी है. कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वह यहां तक पहुंचेगी. मोनालिसा ने कहा कि वह जिस बैकग्राउंड से आती हैं वहां शिक्षा का अभाव है, इस लिए उनका लक्ष्य है कि जब वो मूवी में सफल होगी तो उससे जो कमाई होगी उससे वह अपने शहर मध्य प्रदेश के खरगौन में स्कूल खोलेंगी. ताकि वहां की बच्चियों को शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके.

मोनालिसा के पास कितनी फिल्मों में काम

मोनालिसा ने कहा कि महाकुंभ में तो वह माला बेचने आईं थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह एक मूवी का सफर तय करेंगी. मोनालिसा ने कहा कि मौजूदा समय में तीन मूवी में कैरेक्टर प्ले कर रहीं हैं, जिसमें दो तेलगु और एक हिंदी फ़िल्म 'द डायरी ऑफ़ मणिपुर' नाम से है. बता दें कि मोनालिसा की फिल्म 'द डायरी ऑफ़ मणिपुर'का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है.

कैसे वायरल हुई थी मोनालिसा

गौरतलब है कि वर्ष 2025 में यानी पिछले साल मोनालिसा प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मालाएं बेचते हुए नजर आई थीं. मेले के दौरान उनकी मासूमियत और सुंदर आंखों की वजह से वह रातों-रात सोशल मीडिया में छा गईं. उनकी सुंदता की तुलना बॉलीवुड और हॉलीवुड हीरोइन से होने लगी. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो शेयर हुआ और वो सोशल मीडिया पर स्टार बन गईं. महाकुंभ में वायरल होने से मोनालिसा की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कि उन्हें डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया.

