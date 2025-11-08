महामंडलेश्वर को जान से मारने की धमकी, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, साध्वी ने सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार

सुनील यादव/प्रतापगढ़: वैष्णो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर अंजली सखी ने एक मुस्लिम किन्नर नर्गिस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी दिलवाने का गंभीर आरोप लगाया है. मामला सामने आने के बाद जिले में किन्नर समाज में हलचल मच गई है.

प्रेस वार्ता में लगाए गंभीर आरोप

शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अंजली सखी ने बताया कि उन्होंने कोहंडौर थाने में नर्गिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद से ही उन पर लगातार सुलह करने का दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने समझौते से इनकार किया तो उन्हें धमकी भरे संदेश मिलने लगे.

सीएम योगी से लगाई सुरक्षा की गुहार

अंजली सखी ने कहा, “अगर मेरे साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी नर्गिस किन्नर और उसके सहयोगियों की होगी.” उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन को इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि वह निर्भय होकर अपने धार्मिक कार्य जारी रख सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अभिनेत्री अमीषा पटेल हाजिर हों! मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब, इस बड़े मामले में 9 जनवरी के लिए समन जारी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

दो धड़ों में बंटा किन्नर समाज

इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर किन्नर समाज दो भागों में बंट गया है और चर्चा तेज हो गई है. वहीं, पुलिस ने कहा है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है. जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रतापगढ़ में यह मामला न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पहली बार किसी महामंडलेश्वर ने खुले मंच से धर्म परिवर्तन के दबाव और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.