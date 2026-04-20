महंत नरेंद्र गिरी मौत केस; आरोपी संदीप तिवारी की जमानत पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, फैसले पर टिकीं सबकी नजरें

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. बहुचर्चित महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी संदीप तिवारी की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच में की जाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

आज होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

दरअसल, जेल में बंद संदीप तिवारी ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दाखिल याचिका में उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए रिहाई की मांग की है. उनके वकील की ओर से दलील दी जाएगी कि मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं.

2021 में हुई थी संदिग्ध मौत

गौरतलब है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सितंबर 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. यह मामला सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और इसकी जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई थी.

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तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज है केस

इस मामले में प्रयागराज के जार्जटाउन थाने में स्वामी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. जांच के बाद CBI ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

एक आरोपी को मिल चुकी है जमानत

इस मामले में आरोपी आद्या तिवारी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जबकि स्वामी आनंद गिरी और संदीप तिवारी अभी भी जेल में बंद हैं. ऐसे में संदीप तिवारी की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर

अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं. कोर्ट के इस निर्णय से मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है. अगर जमानत मिलती है तो केस में नया मोड़ आ सकता है, वहीं याचिका खारिज होने पर संदीप तिवारी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.

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