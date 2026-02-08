महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां संगम में विसर्जित, बेटे जय पवार ने नम आंखों से दी विदाई

Prayagraj News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अस्थियां संगम में विसर्जित की गईं. रविवार दोपहर में अजित पवार के परिजन फ्लाइट से बारामती से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए सभी संगम तट पर पहुंचे. इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया. पूजन के बाद अजित पवार की अस्थि कलश को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में बेटे जय पवार ने नम आंखों से प्रवाहित किया. इस दौरान अजित पवार के परिवार और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनसीपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और सभी भावुक दिखाई दिए.

एनसीपी कार्यकर्ताओं की आंखें हुईं नम

संगम तट पर अस्थि कलश विसर्जन के बाद एनसीपी के नेता धनंजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवार और एनसीपी के कार्यकर्ताओं व दादा के समर्थकों के लिए यह बहुत भावुक पल है. मैं अस्थि कलश यात्रा को लेकर हरिद्वार से तेलंगाना तक गया. ​अजित दादा सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, बल्कि देश की बड़ी राष्ट्रीय राजनैतिक शख्सियत थे. राजनीति के क्षेत्र में यह एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है. दादा ने पूरा जीवन समाज के लिए काम किया और आखिरी क्षण भी समाज के लिए भी उन्होंने दिया है. अब दादा के विचारों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा.

28 जनवरी को विमान हादसे में चली गई थी जान

बता दें कि संगम पर तीर्थ पुरोहित राजेश तिवारी, गोविंद मिश्रा और अंकुश शर्मा ने विधि-विधान से पूजन संपन्न कराया. इसके बाद अस्थियों को संगम में प्रवाहित कर दिया गया. 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था. विमान हादसे में 4 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी. 29 जनवरी को अजित पवार के पार्थिव शरीर का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में अंतिम संस्कार किया गया. अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Prayagraj News: पुलिस की लापरवाही पर इलाहाबाद HC नाराज, 13 साल पुराने हत्या मामले में गौतमबुद्धनगर कमिश्नर और हापुड़ SSP तलब

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर धर्मांतरण आरोपी को दी जमानत, 70 से ज्यादा लोगों के मामले में आया बड़ा फैसला