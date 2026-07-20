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कौशांबी: सरकारी राशन की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 क्विंटल खाद्यान्न गायब मिलने पर कोटेदार पर FIR

कौशांबी ज़िले में खाद्यान्न की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है. चायल ब्लॉक के नीबी शाना गांव स्थित उचित दर की दुकान के निरीक्षण में भारी अनियमितता मिली है. जांच में 26 क्विंटल गेहूं और 40 क्विंटल चावल स्टॉक से गायब पाए गए.

Written ByALI MUKTEDAEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:58 PM IST
कौशांबी: सरकारी राशन की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 क्विंटल खाद्यान्न गायब मिलने पर कोटेदार पर FIR
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

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