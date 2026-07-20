कौशांबी: सरकारी राशन की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 क्विंटल खाद्यान्न गायब मिलने पर कोटेदार पर FIR

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Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले में खाद्यान्न की कालाबाजारी और सरकारी राशन के गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है. चायल ब्लॉक के नीबी शाना गांव में उचित दर की दुकान के निरीक्षण के दौरान भारी अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जांच में स्टॉक से कुल 66 क्विंटल सरकारी अनाज गायब मिला, जिसके बाद दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उचित दर विक्रेता के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करा दी गई है.
जांच में खुली पोल, स्टॉक से गायब मिला अनाज
मामला चायल ब्लॉक के नीबी शाना गांव का है. जिला पूर्ति विभाग को शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने उचित दर की दुकान का निरीक्षण किया. जांच के दौरान पता चला कि अटैचमेंट दुकानदार को वितरण के लिए कुल 66 क्विंटल खाद्यान्न दिया जाना था, लेकिन मौके पर स्टॉक उपलब्ध नहीं मिला. जांच में 26 क्विंटल गेहूं और 40 क्विंटल चावल का हिसाब नहीं मिला, जिससे कालाबाजारी की आशंका गहरा गई.
दुकान का लाइसेंस निरस्त, विक्रेता पर मुकदमा दर्ज
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने उचित दर विक्रेता शशिकला की दुकान तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है. साथ ही सरकारी खाद्यान्न के गबन और अनियमितता के आरोप में संबंधित विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. जिला पूर्ति विभाग का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहते हैं अधिकारी?
जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) मंगेश मौर्य ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नीबी शाना गांव की उचित दर की दुकान में निरीक्षण के दौरान 26 क्विंटल गेहूं और 40 क्विंटल चावल कम पाया गया है. रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता शशिकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और दुकान को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, और सरकारी राशन के दुरुपयोग में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार आगे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.