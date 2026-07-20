कौशांबी: सरकारी राशन की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 66 क्विंटल खाद्यान्न गायब मिलने पर कोटेदार पर FIR

क्या कहते हैं अधिकारी?

जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) मंगेश मौर्य ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि नीबी शाना गांव की उचित दर की दुकान में निरीक्षण के दौरान 26 क्विंटल गेहूं और 40 क्विंटल चावल कम पाया गया है. रिपोर्ट के आधार पर विक्रेता शशिकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और दुकान को सस्पेंड कर दिया गया है. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, और सरकारी राशन के दुरुपयोग में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार आगे भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.