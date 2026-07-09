प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

नवंबर में होने वाली थी शादी

बुधवार रात सभी की वापसी थी. मनीष की कार आगे चल रही थी और मोहित की कार ठीक उसके पीछे थी. रात करीब 12:20 बजे प्रतापगढ़ में रानीगंज तहसील बाजार में ट्रामा सेंटर के पास नेशनल हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे पर मनीष सोनी ने रोते हुए बताया कि उनके ससुर राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद से वे अपनी साली रोली और साले मोनू को अपने साथ ही रखते थे. इसी साल 26 जनवरी को उन्होंने अपनी साली रोली की सगाई अपने छोटे भाई मोहित से कराई थी. नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थीं. उससे पहले ही हादसा हो गया.