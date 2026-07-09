प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

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Pratapgarh Car Accident/ सुनील यादव: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भयंकर सड़क हादसा हुआ है. यहां रानीगंज चौराहे पर कार और पिकअप की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. यह हादसा इतनी भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि कार ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है. उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान रोली और मोनू के रूप में हुई है.
मलबे में दब गए कार सवार
वहीं, मुंगरा बादशाहपुर के रहने वाले कार ड्राइवर मोहित सोनी की हालत नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा है कि तीनों एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. देर रात करीब 12:20 बजे रानीगंज ट्रामा सेंटर के पास यह हादसा हो गया. जहां प्लाईवुड से लदी एक पिकअप से कार की इतनी तेजी से भिड़ंत हुई कि पिकअप का एक हिस्सा कार के ऊपर ही पलट गया और कार सवार तीनों लोग मलबे में फंस गए.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
आवाज सुनकर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची. कार की स्थिति इतनी खराब थी कि घायलों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को कटर मशीन और हथौड़ों की मदद लेनी पड़ी. काफी मशक्कत के बाद जेसीबी बुलाकर कार का मलबा हटाया गया और तीनों को बाहर निकाला गया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने भाई-बहन को मृत घोषित कर दिया. जबकि, घायल युवक का इलाज जारी है. इस दर्दनाक घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
दो कारों में निकला था पूरा परिवार
यह घटना शिवगढ़ के रानीगंज नगर पंचायत की है. जिला मुख्यालय से घटनास्थल की दूरी करीब 22 किलोमीटर है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, मनीष सोनी अपनी पत्नी दीपा और बच्चों के साथ कार से अपनी ससुराल गोंडा के मनकापुर गए थे. उनके साथ दूसरी कार में मनीष का छोटा भाई मोहित, उसकी मंगेतर रोली और रोली का भाई मोनू भी थे. सभी दो कारों से मंगलवार सुबह करीब 11 बजे गोंडा के लिए निकले थे.
नवंबर में होने वाली थी शादी
बुधवार रात सभी की वापसी थी. मनीष की कार आगे चल रही थी और मोहित की कार ठीक उसके पीछे थी. रात करीब 12:20 बजे प्रतापगढ़ में रानीगंज तहसील बाजार में ट्रामा सेंटर के पास नेशनल हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे पर मनीष सोनी ने रोते हुए बताया कि उनके ससुर राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद से वे अपनी साली रोली और साले मोनू को अपने साथ ही रखते थे. इसी साल 26 जनवरी को उन्होंने अपनी साली रोली की सगाई अपने छोटे भाई मोहित से कराई थी. नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थीं. उससे पहले ही हादसा हो गया.