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प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत

Pratapgarh Car Accident: प्रतापगढ़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. यहां कार और पिकअप की आमने-सामने से टक्कर हो गई. इस हादसे में कार सवार सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है. उसका इलाज जारी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 09, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:34 AM IST
प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप से टकराकर कार के उड़े परखच्चे, सगे भाई-बहन की दर्दनाक मौत
Image Credit: Pratapgarh Car AccidentSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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