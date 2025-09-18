Prayagraj News: बाइक से सैर पर निकले दोस्त, फिर खंभे से टकराए, बाइक और स्कूटी की टक्कर से हुआ बड़ा हादसा

Prayagraj Accident News: प्रयागराज में भयंकर सड़क हादसा हो गया है. जिले के शिवकुटी इलाके में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Prayagraj Accident News: प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के शिवकुटी इलाके में बाइक और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हो गई है. जिससे तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, एक युवक की हालत गंभीर है. हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया.
सड़क हादसे से इलाके में हड़कंप
जैसे ही यह हादसा हुआ, आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फिर घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, पुलिस ने मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. देर रात हुए इस हादसे से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.
कैसे हुआ ये सड़क हादसा?
बताया जा रहा है कि शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज मोहल्ले के 17 वर्षीय आदर्श अपने साथी कार्तिकेय, शनि और गोलू के साथ एक ही बाइक पर बैठकर कहीं जा रहे थे. तभी मजार तिराहे पर सड़क किनारे लगे बिजली की पोल से बाइक टकरा गई. इससे बाइक सवार लोग सड़क पर गिर गए. इस दौरान उधर से गुजरे किसी वाहन ने तीन लोगों को कुचल डाला. फिलहाल, पुलिस इस दुर्घटना की जांच कर रही है.
