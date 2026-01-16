दोहरे हत्याकांड से दहला फतेहपुर, युवक और महिला की धारदार हथियार से हत्या, बचाव करने आईं दो महिला घायल

अवनीश सिंह/फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हसवा इलाके में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई. . क्या है पूरा मामला आइये जानते हैं.

फतेहपुर में 25 साल का मो. फैजान पुत्र रूआब कर्बला के पास दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, इसी दौरान दिलदार कुरैशी नाम के युवक का किसी बात को लेकर उससे विवाद हुआ और फिर उसने चाकू से उसपर वार कर दिये. दिलदार ने फैजान के पेट में कई बार चाकू मारा जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और मर गया. फैजान की हत्या करने के बाद दिलदार अपने घर पहुंचा और अपनी बहन पर चाकू से कई वार किये और उसे मौत के घाट उतार दिया. इस दौरान दिलदार को रोकने के लिए घर के दो महिलाएं बीच में आईं लेकिन वो रुका नहीं, और चाकू लगने से घर की दो महिलाएं भी घायल हो गईं. घटना थरियांव थाने के हसवा कस्बा के चौधराना मोहल्ले की है. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया.

क्यों की बहन और अपने दोस्त की हत्या

फैजान दिलदार कुरैशी का दोस्त था, लेकिन बताया जा रहा है कि फैजान का दिलदार की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जब यह बात दिलदार कुरैशी को लगी तो वह गु्स्से में आपा खो बैठा. गुरुवार शाम 4 बजे वह फैजान को कर्बला के पास क्रिकेट खेलने वाले मैदान में लेकर पहुंचा और उससे अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा. इस दौरान दोनों में बहस के साथ गरमा-गरमी हो गई. करैशी पहले से ही अपने साथ चाकू लाया था, उसने फैजान पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. और शव को वहीं छोड़ घर आया और बहन पर भी कातिलाना हमला किया. जिसमें उसकी भाभी और घर के एक अन्य महिला भी घायल हो गई.

आरोपी दिलदार कुरैशी ने किया आत्मसमर्पण

दोस्त फैजान को मौत के घाट उतारने के बाद और बहन पर भी जानलेवा हमला करने के बाद दिलदार पास ही की पुलिस चौकी में पहुंचा और पुलिस को सारा मामला बताते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी दिलदार कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है, और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

