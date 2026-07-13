दामाद ने ससुराल में दागे बम और गोलियां चलाईं, CCTV आया सामने; पत्नी आई थी मायके, सास से हुआ था झगड़ा

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प्रयागराज/मो. गुफरान: प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में रविवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां कुछ लोगों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए लगातार तीन बम फेंके. धमाकों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं.
पारिवारिक विवाद बना बमबाजी की वजह
प्रारंभिक जांच के अनुसार, घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस के मुताबिक, राजा नामक युवक ने करीब आठ वर्ष पहले नजमा बेगम से प्रेम विवाह किया था. कुछ समय पहले पत्नी अपने मायके लौट आई थी और वहीं रह रही थी. इसी बात को लेकर राजा अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के बारे में पूछताछ करने लगा.
बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान राजा और उसकी सास के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने के बाद आरोपी वहां से बाहर निकले और घर के सामने एक के बाद एक तीन बम फेंक दिए. धमाकों के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
CCTV फुटेज से खुली वारदात की परतें
पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में कुछ लोग घर के बाहर पहुंचकर बम फेंकते और फिर तेजी से भागते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना में राजा के अलावा उसके भाई बबलू और फैसल नामक युवक का नाम भी सामने आया है.
इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा
घटना की सूचना मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र की जांच की. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.
पुलिस ने क्या बताया
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह घटना दहशत फैलाने और पारिवारिक विवाद के चलते की गई प्रतीत होती है. सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों से भी घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि मामले का जल्द खुलासा किया जा सके.