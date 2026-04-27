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जिंदा था… मगर कागजों में मार दिया गया! कौशांबी में जमीन हड़पने की साजिश ने उड़ाए होश

Kaushambi News: कौशांबी जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है. यहां एक जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर उसकी ही जमीन का बैनामा कर दिया गया. जब पीड़ित को इस हैरान करने वाली धोखाधड़ी का पता चला, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:21 PM IST
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man declared dead on paper
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Kaushambi News/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक जिंदा इंसान को सरकारी कागजों में मृतक दिखाकर उसकी ही जमीन का बैनामा कर दिया गया. जब पीड़ित को इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए. खुद को जिंदा साबित करने के लिए उसने कई अधिकारियों के चौखट पर पहुचा, आखिर उसका दर्द एमपी ने समझा और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अधिवक्ता समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अब उसको न्याय की उम्मीद है.

क्या है पूरा मामला?
चायल तहसील के सोखदा गांव के रहने वाले एखलाक अहमद ने आरोप लगाया है कि महगांव निवासी मंजूर अहमद ने साजिश के तहत अभिलेखों में हेराफेरी कर उसको कागजों में मृत दिखाया. और फिर उसकी लाखो की जमीन बेच दी. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है.

पुलिस के अनुसार आरोपी मंजूर अहमद के पिता का नाम भी एखलाक अहमद ही है. इसी बात का उसने फायदा उठाया. खुद को अपने पिता के बजाय पीड़ित एखलाक का बेटा बताया. पहले उन्हें मृत घोषित कराया और फिर 26 जून 2025 को बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री गांव की ही रहने वाली सूफिया काजमी के नाम कर दी. जिसमें गवाह और अधिवक्ता की भी भूमिका सामने आई है.

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डीएम और एसपी से शिकायत
पीड़ित को जब इस धोखाधड़ी की जानकारी हुई तो उसने डीएम और एसपी से शिकायत की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सत्यनारायण के आदेश पर संदीपन घाट थाना पुलिस ने अधिवक्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है. सवाल यह है कि आखिर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर एक जिंदा शख्स को मुर्दा कैसे बना दिया गया? जांच जारी है, लेकिन यह मामला प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. 

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