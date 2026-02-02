Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3095152
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या, गांव में दहशत

Kaushambi News:  कौशांबी जिले में एक अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस संबंध में पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News
Kaushambi News

Kaushambi Crime News/अली मुक्तेदा:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी  जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. सुबह खून से लथपथ शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के कानेमई गांव की है. यहां रहने वाले गणेश प्रसाद लोधी, पुत्र दशरथ, उम्र करीब 55 वर्ष, रात में अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

सुबह जब परिजन जागे तो चारपाई पर खून से लथपथ शव देखकर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों की तलाश जारी
सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, वही परिवार ने जिन लोगों पर हत्या का शक जताया है, उन आरोपियों की तलाश कर रही है.  फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

एएसपी का बयान
एएसपी राजेश सिह ने बताया कि आज सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी चाय पानी की दूकान है वह घर के बाहर चारपाई पर पड़े हुए हैं.  सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. जल्द ही आरोपियों कि गिरफ्तारी की जाएगी. 

और पढे़ं: 

विद्यालय परिसर में महिला पर जानलेवा हमला ! प्रेम विवाह से जुड़ा शक,प्रतापगढ़ में हड़कंप

आधी रात ताबड़तोड़ फायरिंग...प्रयागराज में ज्वेलर्स लूटकांड में शामिल दो बदमाश अरेस्ट, आगरा में एक इनामी की मौत एक घायल

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

kaushambi news

Trending news

kaushambi news
कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या
Mathura News
मथुरा के स्कूल में धर्मांतरण के आरोप! बच्चों का ब्रेनवॉश करने वाला प्रिंसिपल निलंबित
UP News
कैसे बनी आलीशान इमारतें, पैसा आया कहां से? यूपी के मदरसों पर सीएम योगी का बड़ा फैसला
Kotdwar
कौन हैं उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक?राहुल गांधी ने कहा भारत का हीरो,धमका रहा बजरंग दल
 UP Encounter Today
यूपी में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर! एटीएम ठगी गिरोह का पर्दाफाश; कई बदमाश गिरफ्तार
Bareilly News
धान की बोरियों से कैसे खत्म हुई 2 मजूदरों की जिंदगी! पढ़ें राइस मिल में क्या हुआ?
UP Road Accidents
यूपी में सड़क हादसों का तांडव; 2 की दर्दनाक मौत कई घायल ! तेज रफ्तार बनी वजह
amroha weather
घर से मत निकलना,कुछ दिखाई न देगा,यूपी के इस जिले के लिए अगले 24 घंटे तक खतरनाक अलर्ट
Apna Dal
अपना दल S ने 6 जिलों में नियुक्त किए जिलाध्यक्ष,डॉ.अरुण सिंह पटेल को देवरिया की कमान
Nainital News
साल के पेड़ पर चढ़ा जंगल का राजा,कार्बेट टाइगर रिजर्व में दुर्लभ दृश्य Video में कैद