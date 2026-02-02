कौशांबी में खौफनाक वारदात, घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या, गांव में दहशत

Kaushambi Crime News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई. सुबह खून से लथपथ शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना सैनी कोतवाली क्षेत्र के कानेमई गांव की है. यहां रहने वाले गणेश प्रसाद लोधी, पुत्र दशरथ, उम्र करीब 55 वर्ष, रात में अपने घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे. देर रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

सुबह जब परिजन जागे तो चारपाई पर खून से लथपथ शव देखकर चीख-पुकार मच गई. ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया.

आरोपियों की तलाश जारी

सूचना मिलते ही सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, वही परिवार ने जिन लोगों पर हत्या का शक जताया है, उन आरोपियों की तलाश कर रही है. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है, पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

एएसपी का बयान

एएसपी राजेश सिह ने बताया कि आज सुबह थाने पर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसकी चाय पानी की दूकान है वह घर के बाहर चारपाई पर पड़े हुए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. जल्द ही आरोपियों कि गिरफ्तारी की जाएगी.

