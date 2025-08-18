Kaushambi News: मेरी बहन को बार-बार करता था परेशान... फिर विवाहिता ने जिंदगी को कहा अलविदा, गांव वालों ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई!

Kaushambi Crime News/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में छेड़खानी से तंग आकर एक महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. ये सुनने के बाद आरोपी युवक ने भी जहर खा लिया. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं इस घटना को लेकर गांव वालों ने चौकाने वाली बता कहीं है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. मृतक महिला के भाई ने बताया कि आरोपी युवक महिला पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. लगातार परेशान होने से तंग आकर उसने ने जहर खा लिया. जिससे उसकी मौत हो गई. महिला का पति पानीपत में रह कर इंजन बनाने का काम करता है.

गांव के लोगों ने कहीं चौंकाने वाली बात

मौत की जानकारी होने पर आरोपी युवक ने भी जहर निगल लिया. तबियत बिगड़ने पर मां ने बेटे को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहा पर उसका इलाज़ जारी है. गांव के लोग में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रंसग चल रहा था. दो साल पहले मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर पंचायत हुई थी.

पोस्टमार्टम की प्रक्रिया रुकी

सूचना पर पहुची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लेकिन मुकदमा दर्ज न होने के कारण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. छेड़खानी और दबाव का यह मामला अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है. अभी तक पुलिस ने इस मामले पर कोई भी आधिकारिक बयान नही दिया है, हालांकि जल्द ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

और पढे़ं: फतेहपुर में मंदिर और मांगी मकबरा विवाद में चौंकाने वाला खुलासा, वक्फ बोर्ड और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के ब्योरे में भारी अंतर, कोर्ट में पहुंचा मामला

