सावन से पहले प्रयागराज के शिवालयों में तैयारियां तेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गर्भ गृह में ड्रेस कोड अनिवार्य

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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: पवित्र सावन महीने की शुरुआत से पहले संगम नगरी प्रयागराज के प्राचीन शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं. भगवान शिव के भक्तों को दर्शन और पूजन में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.
यमुना तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर में विशेष व्यवस्था
संगम के पास यमुना तट पर स्थित ऐतिहासिक मनकामेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए खास प्लान तैयार किया गया है. भक्तों के आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं, ताकि भीड़ में किसी को परेशानी न हो. इसके अलावा मंदिर परिसर और मुख्य द्वारों पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहेगा. मंदिर में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी सीधी मॉनिटरिंग प्रशासनिक कंट्रोल रूम से की जाएगी.
ड्रेस कोड और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक
मंदिर के महंत स्वामी श्रीधरानंद महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मंदिर में मर्यादित और शालीन वस्त्र पहनकर ही आएं. गर्भ गृह में प्रवेश और जलाभिषेक के लिए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
पुरुषों के लिए: धोती-कुर्ता पहनकर आने पर ही गर्भ गृह में प्रवेश मिलेगा. जींस और टी-शर्ट पहनकर आने वालों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.
महिलाओं के लिए: साड़ी या सूट पहनकर आना अनिवार्य किया गया है.
पॉलीथिन पर प्रतिबंध: महंत जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि जल या दूध चढ़ाने के लिए प्लास्टिक या पॉलीथिन का बिल्कुल इस्तेमाल न करें. प्लास्टिक में जल या दूध ले जाना धार्मिक रूप से वर्जित है.
भगवान श्री राम से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास
मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव का अभिषेक किया था. इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है. यही कारण है कि सावन के महीने में, विशेषकर हर सोमवार को, यहां दूर-दूर से लाखों भक्त पहुंचते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं. प्रशासन और मंदिर प्रशासन की इन तैयारियों का उद्देश्य यही है कि हर शिव भक्त सुगमता और सुरक्षित तरीके से बाबा के दर्शन कर सके.