सावन से पहले प्रयागराज के शिवालयों में तैयारियां तेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गर्भ गृह में ड्रेस कोड अनिवार्य

भगवान श्री राम से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास

मान्यताओं के अनुसार, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, तब उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव का अभिषेक किया था. इसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है. यही कारण है कि सावन के महीने में, विशेषकर हर सोमवार को, यहां दूर-दूर से लाखों भक्त पहुंचते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं. प्रशासन और मंदिर प्रशासन की इन तैयारियों का उद्देश्य यही है कि हर शिव भक्त सुगमता और सुरक्षित तरीके से बाबा के दर्शन कर सके.