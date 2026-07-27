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सावन से पहले प्रयागराज के शिवालयों में तैयारियां तेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गर्भ गृह में ड्रेस कोड अनिवार्य

Preparations at Prayagraj Shiva temples for Sawan: पवित्र सावन महीने की शुरुआत से पहले संगम नगरी प्रयागराज के प्राचीन शिवालयों में तैयारियां जोरों पर हैं. भगवान शिव के भक्तों को दर्शन और पूजन में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन और मंदिर समितियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:20 AM IST
सावन से पहले प्रयागराज के शिवालयों में तैयारियां तेज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और गर्भ गृह में ड्रेस कोड अनिवार्य

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