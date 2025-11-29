Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022443
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

Pratapgarh Fire: प्रतापगढ़ स्थित एक गोदाम में भीषण आग, 50 हजार का कबाड़ जलकर राख, भयंकर लपटों ने मचा दी अफरातफरी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि आसपास के लोगों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त हो गया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pratapgar News
Pratapgar News

सुनील यादव/प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. इस घटना में करीब 50 हजार रुपये का कबाड़ जलकर राख हो गया.  फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलने पर पहुंची. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई.  शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है,

कहां का है मामला
ताजा मामला नगर कोतवाली के मीरा भवन स्थित कबाड़ गोदाम का जहा शॉर्ट सर्किट के चलते कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी. आसमान में धुएं का गुबार छा गया. आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया.  सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. 
 
आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू
सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली.  शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका है, कबाड़ गोदाम का मालिक गंगादीन दीन है.

गंगादीन का कहना है कि आग लगने से पहले करीब आधा-एक घंटा के बाद मुझे पता चला. गंगादीन ने बताया शाम को वह छह बजे गोदाम से गया था. कबाड़ मालिक के मुताबिक गोदाम के अंदर गत्ता और प्लास्टिक पड़ा हुआ था. आग कैसे लगी ये अभी जानकारी नहीं है. गंगादीन ने बताया कि  नुकसान तो हुआ है कितना हुआ ये अनुमान लगाना मुश्किल है. आग बुझने के बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

अयोध्या में आग लगने से बच्ची की मौत
अयोध्या के रुदौली तहसील के पूरे मल्लाह, मजरा हंसराजपुर में गैस सिलेंडर की पाइप लीकेज से भीषण आग लग गई. इस आग में नवजात बच्ची की झुलस कर मौत हो गई. आग ने कुछ ही मिनटों में छप्पर की झोपड़ी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के समय परिवार के लोग झोपड़ी के पास ही बैठे थे. अचानक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ आग तेजी से भड़क उठी. 

दो दिन पहले ही रामधन निषाद के बेटे श्यामू की शादी हुई थी.  शादी में आई उनकी बेटी कैलाशा की छह माह की नवजात बच्ची झोपड़ी में सो रही थी. परिवार आग की लपटों के कारण बच्ची तक पहुंच नहीं पाया.  ग्रामीणों ने मिलकर किसी तरह आग पर काबू पाया. तब तक पूरी झोपड़ी और घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था.

आग लगे तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम
बिल्डिंग में अगर अचानक आग दिखे या धुआं महसूस हो, तो कोशिश करें कि पेनिक न हों और ठंडे दिमाग से काम लें फिर सबसे पहले अलार्म बजाएं. आस-पास लोगों को ज़ोर से आवाज़ लगाकर आग की जानकारी दें. कई बार देखा गया है कि ऐसे हादसों में लोग चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन दूसरों तक सूचना नहीं पहुंचने से बड़ा नुकसान होता है. तेज़ी से बाहर निकलें लेकिन सोच-समझकर. लिफ्ट का बिल्कुल उपयोग नहीं करें.हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. दीवार के सहारे-सहारे चलते हुए निकास की ओर बढ़ें ताकि रास्ता समझना आसान रहे. अगर मुमकिन हो तो किसी कपड़े को हल्का गीला करके मुंह और नाक पर बांध लें. हथेली से नहीं, उंगलियों के पिछले हिस्से से दरवाज़ा छूकर देखें. दरवाज़ा अगर गर्म है, उसे न खोलें. दूसरा रास्ता खोजें. इन सबकी जानकारी पहले से रखें. यह जानकारी वक्त पड़ने पर बहुत काम आती है.

UP Encounter: मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवंश को निशाना वाला बदमाश, दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे
 

TAGS

Pratapgarh NewsPratapgarh latest newsPratapgarh fire

Trending news

Ajay Kumar Shukla
IAS अजय कुमार शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी, रिटायर हो रहे योगी सरकार के तीन अफसर
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ के एक गोदाम में भीषण आग, 50 हजार का कबाड़ राख,भयंकर लपटों ने मचाई अफरातफरी
ukssc paper leak news
Paper लीक मामले में गिरफ्तारी, CBI ने पेपर हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर को पकड़ा
bareilly bulldozer action
कुतुबखाना मंडी में गरजा बाबा का बुलडोजर, ठेकेदार को 60 रुपये देकर किया था अवैध कब्जा
Joshimath
नरसिंह भगवान के पतले होते हाथ में छुपा गहरा राज, टूटकर गिरेगी भुजा तो आएगी प्रलय!
UP Encounter
नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा गोवंश को निशाना वाला बदमाश, दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में बादलों ने डाला डेरा, केदारनाथ में माइनस 15°C पहुंचा तापमान; पढ़े अपडेट
UP Cold Wave Alert
भीषण सर्दी की चपेट में उत्तर प्रदेश! देवरिया से नोएडा तक कोहरे की चादर से ढके
Allahabad High Court
'अजनबी व्यक्ति' किसी की जमानत याचिका रद्द नहीं करा सकता...इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
Kushinagar News
कुशीनगर में बुखार का कहर! एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की मौत