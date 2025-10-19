Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2967967
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

फतेहपुर पटाखा मंडी में भीषण आग, धमाकों से गूंजा इलाका, दीपावली से पहले मचा हड़कंप

Fatehpur News: दीपावली से ठीक पहले फतेहपुर जनपद में एक बड़ी दुर्घटना ने लोगों को दहला दिया. जहां पर पटाखा मंडी में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 01:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Firecracker Market massive fire
Firecracker Market massive fire

Fatehpur News/AVNISH SINGH: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में दीपावली से ठीक पहले पटाखा मंडी में लगी गई.  आग लगते ही पटाखों में जोरदार धमाके होने लगे, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा. आसपास के लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. आग की लपटें और धमाकों की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक अफरातफरी का माहौल बन गया. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है.  जहां पर शांति नगर स्थित एमजी कॉलेज परिसर में बनाई गई अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार को अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगते ही जोरदार धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपये के पटाखों और सामान का नुकसान हुआ है. राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है.... 

और पढ़ें: एसडीआई की कथित प्रताड़ना से तंग आकर शिक्षक ने खाया ज़हर, दीपावली से पहले आर्थिक तंगी ने बढ़ाई टेंशन 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !
 

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Sonbhadra News
सोनभद्र में नर्स के पति ने की आत्महत्या, अस्पताल परिसर में मचा मातम
Raju Bhaiya Viral News
कड़ाही में भटूरे तलते दिखे पूर्व सांसद राजू भैया, फिर जो हुआ, देख नहीं होगा यकीन
Ayodhya deepotsav 2025
Ayodhya Deepotsav 2025 Live: अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आगाज, पर्यटन मंत्री ने दिखाई झंडी,लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति
UPSC result
Success Story: बाधाएं भी नहीं रोक पाई सपनों की उड़ान, दीपक बने गांव के पहले IAS अफसर
Chandauli News
सपा सांसद ने सर्विस लेन का किया निरीक्षण, रिंग रोड पर कट बनने की रखी मांग
 Kaushambi News
कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम! बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम
diwali 2025
रामनगरी में अनोखी रामलीला, रूस के कलाकार बने राम-सीता और लक्ष्मण, मिला नया आयाम
Premanand Maharaj Padyatra
दिवाली से पहले वृंदावन में आस्था का सैलाब,प्रेमानन्द महाराज के दर्शनों को उमड़ी भीड़
Ayodhya deepotsav 2025
अयोध्या में भव्य दीपोत्सव,दो नए रिकॉर्ड बनाएगी रामनगरी,जलेंगे 26 लाख से ज्यादा दीये!
uttarakhand accident
मातम में बदली दिवाली की खुशियां, ऊधमसिंहनगर सड़क हादसे में यूपी के 4 मजदूरों की मौत