फतेहपुर पटाखा मंडी में भीषण आग, धमाकों से गूंजा इलाका, दीपावली से पहले मचा हड़कंप

Fatehpur News/AVNISH SINGH: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में दीपावली से ठीक पहले पटाखा मंडी में लगी गई. आग लगते ही पटाखों में जोरदार धमाके होने लगे, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा. आसपास के लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. आग की लपटें और धमाकों की आवाज़ें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक अफरातफरी का माहौल बन गया.

कहां की है ये घटना?

ये घटना पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है. जहां पर शांति नगर स्थित एमजी कॉलेज परिसर में बनाई गई अस्थायी पटाखा मंडी में रविवार को अचानक आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया.

आग लगते ही जोरदार धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने में जुट गईं.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपये के पटाखों और सामान का नुकसान हुआ है. राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है.

खबर अपडेट की जा रही है....

