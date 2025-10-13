लालच देकर गरीब हिंदुओं के धर्मांतरण कराने का आरोप, प्रयागराज में मौलाना हिदायतुल्ला गिरफ्तार

Prayagraj News (मो.गुफरान): संगम नगरी प्रयागराज के झूंसी इलाके में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले मौलाना हिदायतुल्लाह पर हिंदू युवक राम बिहारी का धर्मांतरण कराके मुस्लिम युवती से रायबरेली में शादी कराने का आरोप लगा है. धर्मांतरण के इस खेल का खुलासा होने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है.

गैंग का सरगना गिरफ्तार

पुलिस ने धर्मांतरण के रैकेट के सरगना मौलाना हिदायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं अब मौलाना के अवैध धर्मांतरण के पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में पुलिस जुट गई है. पता चला है कि धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाला मौलाना हिदायतुल्लाह खुद भी 25 साल पहले हिंदू था. मूलतः बस्ती जिले से वह प्रयागराज आया और यहीं पर उसने अपना धर्म हिन्दू से बदलकर मुस्लिम हो गया और यहीं से उसने अधर्म के इस रैकेट का संचालन करने लगा.

टारगेट पर गरीब हिंदू परिवार

शुरुआती जांच में पता चला है कि मौलाना हिदायतुल्लाह के इस रैकेट में कई और मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हैं. जो प्रयागराज और अन्य जनपदों के रहने वाले हैं. जांच में यह भी पता चला है कि मौलाना हिदायतुल्लाह के निशाने पर गरीब हिंदू परिवार होता था. जिन्हें लालच और पैसों का प्रलोभन के साथ अच्छी लड़की से शादी का कराने का झांसा देकर वह इस्लाम की तरफ आकर्षित करता था.

धर्मांतरण का प्रलोभन

मौलाना गरीब हिंदुओं को रोजगार और समाज में बराबरी का हक देने का झांसा देकर इस्लाम धर्म कबूल कराता था. पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि मौलाना हिदायतुल्लाह फर्जी तरीके से निकाहनामा तैयार करके हिंदुओं की मुस्लिम युवतियों से शादी करवाता था. इसके एवज में उसे धर्मांतरण गिरोह से अवैध तरीके से फंडिंग भी की जाती थी. हालांकि मौलाना हिदायतुल्लाह के अधर्म के इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया है.

लगे गंभीर आरोप

पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की तफ्तीश में जुट गईं हैं. धर्मांतरण के खुलासे के बाद उसके इलाके में सन्नाटे का माहौल है, डर और दहशत के चलते इलाके के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. शिकायकर्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि शंकर दुबे ने झूंसी थाने में दी गई एफआईआर में आरोप लगाया है कि धर्मांतरण का आरोपी काफी दिनों से अधर्म के इस खेल को चला रहा था.

हो सकता है बड़ा खुलासा

शिकायत के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, माना जा रहा है कि पुलिस की जांच का दायरा जब आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में उसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है. शिकायत के बाद आरोपी मौलाना हिदायतुल्लाह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है. पुलिस अब आरोपी मौलाना की अधर्म की क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है.

कारनामेसुनकर प्रिंसिपल भी हैरान

धर्मांतरण रैकेट चलाने वाले गिरोह से उसके संबंधों की जानकारी जुटाई जा रही है. बैंक ट्रांजेक्शन की भी जांच कराई जा रही है, धर्मांतरण के लिए फंडिंग समेत अन्य जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं. मौलाना हिदायतुल्लाह झूंसी के कनिहार स्थित जिस जेडी पब्लिक स्कूल में उर्दू का शिक्षक था वहां के प्रिंसिपल जेपी यादव भी उसके कारनामे को सुनकर हैरान हैं.

प्रिंसिपल का क्या कहना?

जेपी यादव ने बताया कि उनके स्कूल में मौलाना हिदायतुल्लाह 2017 से अक्टूबर 2019 तक उर्दू के शिक्षक के तौर पर पढ़ाते थे, लेकिन बीच में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. इसी साल जुलाई 2025 से दुबारा वह जेडी पब्लिक स्कूल में उर्दू पढ़ाने के लिए जाने लगे थे. स्कूल के प्रिंसिपल जेपी यादव ने बताया कि 10 अक्टूबर से वह अपसेंट चल रहे थे. मीडिया के जरिए ही उनके कारनामे की जानकारी उन्हें मिली है.

वहीं धर्मांतरण के मामले की जानकारी के बाद मौलाना हिदायतुल्लाह के मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल है, यहां रहने वाले लोग मौलाना की करतूत से सहमे हुए हैं. यहां रहने वाली पुष्पा ने बताया कि घटना की उन्हें जब से जानकारी हुई है, तभी से उनके मोहल्ले में सब घर में कैद हैं, जरूरत पर ही लोग घरों से निकल रहें हैं.