मांस और मदिरा की दुकानें होंगी बंद, प्रयागराज माघ मेले से पहले नगर निगम का बड़ा फैसला

Prayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेले से पहले नगर निगम ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए गंगा और यमुना की परिधि से एक किलोमीटर में मांस और मदिरा की दुकानें बंद कराए जाने का फैसला लिया है.

Oct 30, 2025, 03:24 PM IST
Prayagraj Magh Mela
Prayagraj Magh Mela

Prayagraj Magh Mela: प्रयागराज माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से होगी. इसके पहले नगर निगम ने श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए गंगा और यमुना की परिधि से एक किलोमीटर में मांस और मदिरा की दुकानें बंद कराए जाने का फैसला लिया है. साधु संतों की मांग पर नगर निगम प्रयागराज ने यह फैसला लिया है. 

रेलवे स्टेशन के पास नॉनवेज की दुकानें
वहीं नगर निगम के फैसले को लेकर प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन जो कि गंगा जी से महज 500 मीटर की दूरी पर है, उसके ठीक सामने मांस और मदिरा की दुकानें संचालित हो रही हैं. कुल तीन दुकानें नॉनवेज की हैं, जिसमें हैदराबादी चिकन बिरयानी और मदीना होटल संचालित है. इसके साथ ही यहां पर चिकन मांस की भी बिक्री की जाती है. अंग्रेजी शराब की दुकान भी संगम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है. 

होटल मालिक का क्या कहना?
नगर निगम द्वारा माघ मेले के दौरान मांस और मदिरा की दुकानें बंद किए जाने के फैसले पर मदीना होटल के मालिक इमरान कुरैशी का कहना है कि उन्हें दिक्कत तो होती है लेकिन वह मेले के दौरान वेज या शाकाहारी रेस्टोरेंट चलाते हैं. वहीं हैदराबादी चिकन बिरयानी की दुकान चलाने वाले गोपाल चौधरी का कहना है कि मेले के दौरान दुकान बंद रहती है, क्योंकि प्रशासन अनुमति नहीं देता है. इस बार भी वह बंद ही रखेंगे. हालांकि उनका कहना है कि इस दौरान दुकान का किराया निकालना और कर्मचारियों को तनख्वाह देना मुश्किल हो जाता है. लेकिन फिर भी वह दुकान बंद रखते हैं.

माघ मेला कब से शुरू?
प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं. एक बार फ‍िर संगम किनारे साधु-संतों का जमावड़ा लगेगा. इस बार माघ मेले में पुरुषोत्‍तम मास का प्रभाव देखने को म‍िलेगा. इसके चलते एक महीने का कल्‍पवास कम दिनों का होगा. हर साल माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा से होती है और माघी पूर्णिमा पर समापन होता है. इस बार 6 स्‍नान पर्व पड़ेंगे. मेला 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा.

Prayagraj Magh Mela 2026

