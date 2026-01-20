Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

प्रयागराज माघ मेले में लगे बोर्ड पर उठा विवाद ! शंकराचार्य लिखे जाने पर मेला प्रशासन सख्त, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे का नोटिस

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:14 PM IST
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 24 घंटे का नोटिस
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है. यह नोटिस माघ मेले में लगे उनके शिविर के बोर्ड पर नाम के साथ “शंकराचार्य” लिखे जाने को लेकर भेजा गया है. मेला प्रशासन का कहना है कि यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

क्या है पूरा मामला
मेला प्रशासन के अनुसार, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है. कोर्ट द्वारा इस पद पर पट्टाभिषेक से संबंधित अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है. इसके बावजूद माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा लगाए गए शिविर के बोर्ड पर उनके नाम के आगे “शंकराचार्य” लिखा गया, जो न्यायालय के निर्देशों के विपरीत है.

मेला प्रशासन का नोटिस
प्रशासन ने जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि कोर्ट के आदेशों के रहते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं को शंकराचार्य के रूप में प्रस्तुत करना नियमों का उल्लंघन है. नोटिस में कहा गया है कि यह आचरण न केवल न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है, बल्कि मेला प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का भी उल्लंघन है.

24 घंटे में मांगा गया जवाब
मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है. साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि किस आधार पर शिविर के बोर्ड पर “शंकराचार्य” लिखा गया. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

पहले भी रहा है विवाद
गौरतलब है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद को लेकर पहले भी विवाद सामने आ चुका है। इस मामले में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और अंतिम निर्णय आना बाकी है. इसी वजह से कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक किसी भी तरह के औपचारिक पट्टाभिषेक या पद-प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है.

मेला प्रशासन की सख्ती
मेला प्रशासन का कहना है कि माघ मेले की गरिमा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य है.किसी भी व्यक्ति या संस्था को नियमों से ऊपर नहीं रखा जा सकता. प्रशासन ने साफ किया है कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए भी कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है.

यह भी पढ़ें : जौनपुर में अतिक्रमण अभियान फेल! प्रशासन के हटते ही फिर सजीं सड़कें, चेतावनी का नहीं दिखा असर
 

