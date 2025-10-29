Advertisement
सात समुंदर पार से आए मेहमान, देखने के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर, संगम नगरी की रौनक दोगुनी

Prayagraj News: सर्दी की शुरुआत भले ही अभी न हुई है, लेकिन विदेशी मेहमान बनकर साइबेरियन बर्डस ने अपना अड्डा बना लिया है. त्रिवेणी संगम इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव व अटखेलियों से गुलजार है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:02 PM IST
Prayagraj News: संगम नगरी प्रयागराज में प्रवासी पक्षियों का डेरा जमने लगा है. गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के ऊपर उड़ते साइबेरियन पक्षी संगम आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं. प्रयागराज में माघ मेला की तैयारी के बीच में संगम तथा पास का क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंजने लगा है. सुबह से लेकर देर शाम और फिर रात में भी नौका पर भ्रमण करने वाले सैलानियों को यह पक्षी अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

साइबेरियन पक्षियों ने जमाया अड्डा 
आमतौर पर ये विदेशी मेहमान नवम्बर के आखिर में आते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ठंड की दस्तक के पहले ही अपना डेरा जमा दिया है.

3 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला 
बता दें कि 3 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला शुरू होगा, इस दौरान ये विदेशी मेहमान यहां आने वाले स्नानार्थियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं. इनका प्रवास यहां पर मार्च के पहले हफ्ते तक रहता है. प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम यानी त्रिवेणी पर बड़ी संख्या में पहुंचे साइबेरियाई पक्षी घाटों की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं. विदेशी पक्षियों को देखने के शौकीन लोग भी बड़ी संख्या में नौका विहार कर रहे हैं और पक्षियों को दाना डाल रहें हैं. 

यह भी पढ़ें : LT Grade भर्ती के 8 और विषयों की परीक्षा डेट घोषित, 7 साल बाद आयोग करा रहा एग्‍जाम

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद के किसानों को बड़ी राहत, मोहिउद्दीनपुर कनवानी गांव में भूमि अधिग्रहण मामले में कोर्ट का फैसला

