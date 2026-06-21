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अतीक को नहीं छोड़ा, ये किस खेत की मूली... प्रयागराज में नाबालिक हिंदू युवती से रेप केस में भड़के बीजेपी विधायक

Prayagraj News: प्रयागराज में नाबालिग हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक द्वारा अगवा कर रेप करने के मामले में बीजेपी विधायक भड़क गए. पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 21, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:33 PM IST
अतीक को नहीं छोड़ा, ये किस खेत की मूली... प्रयागराज में नाबालिक हिंदू युवती से रेप केस में भड़के बीजेपी विधायक
Image Credit: BJP MLA Siddharth Nath Singh

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