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मो. गुफरान/प्रयागराज: संगमनगरी प्रयागराज में नाबालिग हिंदू युवती के साथ रेप की घटना पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह भड़क गए. बीजेपी विधायक ने इंस्पेक्टर पूरामुफ़्ती को जमकर फटकार लगाई. इतना ही नहीं बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने इंस्पेक्टर से कहा कि आरोपी चिन्हित हैं तो पकड़े क्यों नहीं गए?.
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, ये पूरी घटना माफिया अतीक अहमद के गढ़ की है. आरोप है कि पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग युवती को अगवा कर रेप किया गया. इलाके के ही रहने वाले मुशर्रफ पर अपने साथियों के साथ अगवा कर रेप की शिकायत की गई. पीड़ित पक्ष का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी.
जान से मारने की धमकी दी
पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी दबंग किस्म का है. आरोपी ने पहले नाबालिग के साथ रेप किया. इसके बाद पीड़िता को सिगरेट से भी दागा. किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. सूचना के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पीड़िता के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की. पुलिस की कार्रवाई न करने पर बीजेपी विधायक भड़क गए.
'ऐसी कार्रवाई करें कि 10 पुश्तें याद रखें'
बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरामुफ़्ती थाने के इंस्पेक्टर से कहा कि ये योगी सरकार है. इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए कि इनकी 10 पुश्तें याद रखें. उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं. बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने अतीक को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली हैं. सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है. कहा जिन लोगों ने दुस्साहस किया है उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
वहीं, प्रयागराज पुलिस ने फिलहाल पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है. और आरोपी मुशर्रफ और उसके तीन अन्य साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. प्रयागराज पुलिस का कहना है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.