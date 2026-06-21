'ऐसी कार्रवाई करें कि 10 पुश्तें याद रखें'

बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूरामुफ़्ती थाने के इंस्पेक्टर से कहा कि ये योगी सरकार है. इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करिए कि इनकी 10 पुश्तें याद रखें. उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं. बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमने अतीक को नहीं छोड़ा तो ये किस खेत की मूली हैं. सिद्धार्थनाथ सिंह ने पीड़िता के परिजनों को सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है. कहा जिन लोगों ने दुस्साहस किया है उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.