पूजा पाल के पति राजू पाल की कैसे हुई थी हत्‍या? दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था प्रयागराज
पूजा पाल के पति राजू पाल की कैसे हुई थी हत्‍या? दिनदहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था प्रयागराज

Pooja Pal Husband Raju Pal Murder Case: पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्‍या ने पूरे शहर में आग लगा दी थी. राजू पाल की दिनदहाड़े हुई हत्‍या के बाद शहर में चक्‍का जाम और प्रदर्शन किए गए थे. शहर की जनता सड़कों पर उतर आई थी. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 06:43 PM IST
Pooja Pal Husband Raju Pal Murder Case
Pooja Pal Husband Raju Pal Murder Case

Pooja Pal Husband Raju Pal Murder Case: सपा से निष्‍कासित विधायक पूजा पाल सुर्खियों में हैं. यूपी के सियासी गलियारे में उनके नाम की चर्चा खूब हो रही है. दरअसल, पूजा पाल को सीएम योगी की जीरों टॉलरेंस नीति की तारीफ करना भारी पड़ गया. माफ‍िया अतीक अहमद के खात्‍मे के लिए पूजा पाल ने भरे सदन में सीएम योगी की तारीफ की थी. जिस अतीक अहमद को योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाने का काम किया, उसी ने पूजा पाल के पति राजू पाल की दिन दहाड़े निर्मम हत्‍या करवा दी थी. राजू पाल हत्‍याकांड को यादकर आज भी रूह कांप जाती है.....  

राजू पाल हत्‍याकांड की रूह कंपा देने वाली घटना
साल था 2005 और तारीख थी 15 जनवरी, पूजा पाल और राजू पाल शादी के बंधन में बंधते हैं. 9 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को पूजा पाल के पति व तत्‍कालीन बसपा विधायक राजू पाल अपनी क्‍वालिस गाड़ी से स्‍वरूप रानी नेहरू यानी एसआरएन अस्‍पताल से बाहर निकले. काफ‍िले में एक और स्‍कॉपियो गाड़ी थी. राजू पाल खुद क्‍वालिस चला रहे थे. रास्‍ते उनके दोस्‍त की पत्‍नी रुखसाना म‍िल गईं तो राजू पाल ने उन्‍हें आगे अपनी बगल वाली सीट पर बैठा लिए. 

दिनदहाड़े गोलियों की आवाज से गूंज उठा था प्रयागराज 
जैसे ही राजू पाल अपनी गाड़ी के साथ जीटी रोड पर पहुंचे पीछे से एक स्‍कॉपियो गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक कर दिया. इसके बाद राजू पाल कुछ समझ पाते कि गाड़ी से गोलियां चलने लगीं. एक गोली राजू पाल के सीने में जा लगी. स्‍कॉपियो से उतरे पांच हमलावरों ने राजू पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. दो हमलावर गाड़ी के पीछे से फायरिंग कर रहे थे. राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई. 

गोलियों से छलनी हो गई थी राजू पाल की बॉडी 
राजू पाल के साथ एक गनर की भी मौत हो गई थी. राजू पाल को कुल 19 गोलियां लगी थीं. राजू पाल के हत्‍याकांड में माफ‍िया अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया. वहीं, राजू पाल की हत्‍या ने एक तरफ अतीक के अपराधिक साम्राज्‍य को उजागर कर दिया तो दूसरी तरफ बसपा और सपा की सियासत पर भी सवाल खड़े हुए. उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. सपा पर अतीक के संरक्षण के आरोप लगे. फ‍िर आया साल 2023. राजू पाल हत्‍याकांड के गवाह उमेश पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्‍या कर दी जाती है. 

उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्‍या 
उमेश पाल हत्‍याकांड में भी अ‍तीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया. उमेश हत्‍याकांड में आरोपी अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज पेशी के लिए लाया गया. पेशा के बाद मेडिकल चेकअप के दौरान ऑन कैमरा तीन हमलावरों ने मीडिया के सामने अतीक और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्‍या कर दी. 

