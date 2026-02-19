Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में पारिवारिक कलह ने ली खौफनाक मोड़, मां ने दो बेटियों संग निगला जहर, गांव में मचा हड़कंप

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक मां ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ जहर निगल लिया. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. वहीं आनन-फानन में तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:32 PM IST
mother and two daughters consumed poison
mother and two daughters consumed poison

कौशांबी/अली मुक्तेदा:  कौशांबी जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी दो बेटियों सहित जहरीला पदार्थ निगल लिया. हालत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में तीनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उनकी जान बच सकी. पुलिस ने मामले में आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया है.

कहां का ये मामला?
मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बौली गांव का है. गांव निवासी मेडी लाल सरोज की मौत हो चुकी है. उनकी पत्नी अंजू देवी अपनी दो बेटियों 18 वर्षीय कमला देवी और 16 वर्षीय विमला देवी के साथ रहकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करती हैं.

चूहे मारने वाली खां ली दवा
बताया जा रहा है कि अंजू देवी का अपने देवर नाई उर्फ छोटू से रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था. बुधवार की रात इसी बात को लेकर देवर और भाभी के बीच कहासुनी और झगड़ा हुआ. विवाद से आहत अंजू देवी ने घर में रखी चूहा मारने वाली दवा निगल ली. 

घर में मची अफरा-तफरी
आरोप है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी वही जहरीला पदार्थ दे दिया. कुछ ही देर में तीनों की हालत बिगड़ने लगी. परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो घर में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में तीनों को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज शुरू किया और तीनों की जान बच गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पारिवारिक विवाद की यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है.

देवर हिरासत में, जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया. पूरे मामले की जांच की जा रही है. गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि पारिवारिक विवाद जब संवाद की जगह तनाव ले लेता है, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है. समय रहते समझदारी और सहारा मिल जाए, तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.

