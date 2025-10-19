Kaushambi News: कौशांबी में दो मौतों से पसरा मातम: बेटे के गम में माँ ने तोड़ा दम, दीपावली से पहले छा गया अंधेरा

Kaushambi/Ali Mukta: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक ही परिवार में मां और बेटे की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया. दिवाली से ठीक एक दिन पहले, जहां पूरे इलाके में खुशियों की तैयारी चल रही थी, वहीं नंदकिशोर अग्रहरि के घर मातम छा गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, देवीगंज निवासी नंदकिशोर अग्रहरि पेशे से बीज और अनाज के व्यापारी हैं. उनके बेटे हरिश्चंद्र अग्रहरि को करीब दस दिन पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था. परिजन उन्हें इलाज के लिए प्रयागराज के फिनिक्स अस्पताल लेकर गए थे.धनतेरस के दिन इलाज के दौरान हरिश्चंद्र की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. हरिश्चंद्र की मौत की खबर जैसे ही देवीगंज स्थित घर पहुँची, घर में कोहराम मच गया. मां को जब बेटे के निधन की सूचना दी गई, तो वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ीं. परिवार वालों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बेटे की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उसी क्षण उनकी भी सांसें थम गईं.

घर में एक ओर बेटे का इंतज़ार, दूसरी ओर मां का अंतिम संस्कार की तैयारी

घर का माहौल ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति बिना भावुक हुए नहीं रह पा रहा. एक ओर प्रयागराज से बेटे का शव आने का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी ओर मां का शव घर में अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए रखा गया है. पूरे इलाके में इस दर्दनाक घटना की चर्चा है.

रोशनी के पर्व पर अंधेरा छाया

दिवाली से ठीक एक दिन पहले घटी इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे कस्बे को गमगीन कर दिया है. जहां हर ओर दीपावली की रोशनी की तैयारी थी, वहीं अग्रहरि परिवार पर अंधेरे का साया गहराया हुआ है. रिश्तेदारों और आस-पास के लोगों की भीड़ घर पर जमा है, लेकिन हर किसी की आंखों में सिर्फ आंसू हैं.

कौशांबी का देवीगंज शोक में डूबा

इस हृदयविदारक घटना से देवीगंज कस्बे में शोक की लहर है. लोग कह रहे हैं कि बेटे की मौत का गम कोई भी मां सह नहीं सकती, लेकिन इस घटना ने उस कहावत को साकार कर दिया कि “मां बेटे के बिना अधूरी होती है”दिवाली की रोशनी के बीच यह घर हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया.

