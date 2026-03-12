संगम नगरी में 'ईश्वर' का कत्ल! पति से झगड़े के बाद मां ने की 5 महीने के मासूम बेटे की हत्या, चाकू से गोदकर शव घास-पूस में छिपाया

Prayagraj Crime News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने गुस्से में आकर अपने ही पांच महीने के मासूम बेटे की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी. महिला ने चाकू से हत्या के बाद बच्चे के शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये. घटना के बाद आरोपी महिला ने बच्चे के शव को घर के टिनशेड में रखे पुआल (घास-पूस) में छिपा दिया.

पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया

यह सनसनीखेज वारदात सरायममरेज थाना क्षेत्र के पिलखिनी गांव में बुधवार को हुई. पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस और परिजनों के अनुसार, गांव निवासी संतोष यादव खेती-बाड़ी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. उनके पिता मुंबई में निजी नौकरी करते हैं, जबकि मां का पहले ही निधन हो चुका है. घर में उनके बाबा हरिलाल यादव भी रहते हैं. करीब पांच महीने पहले संतोष की पत्नी मनोरमा ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम परिवार ने ईश्वर रखा था.

Add Zee News as a Preferred Source

पड़ोसियों ने बताया

पड़ोसियों के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से संबंध तनावपूर्ण थे और अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था. घटना से कुछ दिन पहले से ही विवाद लगातार बढ़ गया था.

घटना का विवरण

बताया जा रहा है कि 11 मार्च को भी संतोष और मनोरमा के बीच कहासुनी हुई थी. झगड़े के बाद संतोष गुस्से में घर से निकलकर काम पर चला गया. घर में उस समय केवल मनोरमा, उसके बाबा और पांच महीने का मासूम बच्चा मौजूद थे.

शाम के समय जब बच्चे के रोने की आवाज नहीं आई और वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो बाबा को शक हुआ. उन्होंने बहू से बच्चे के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसे मालूम नहीं. इसके बाद परिजन बच्चे की तलाश में जुट गए.

तलाश के दौरान घर के टिनशेड वाले कमरे में, जहां खाना बनाया जाता है, पुआल (घास-पूस) के ढेर के नीचे बच्चे का शव मिला. आसपास खून फैला हुआ था और बच्चे का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत था. यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया.

महिला ने कबूल किया अपना जुर्म

परिजनों के सख्ती से पूछने पर महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि पति से झगड़े के बाद गुस्से में उसने बच्चे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने बच्चे के शव के टुकड़े कर उसे पुआल (घास-पूस) में छिपा दिया.

सरायममरेज थानाध्यक्ष अतुल मिश्रा ने बताया कि बच्चे के बाबा की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: बेटे का शव पानी के टब में और मां की अर्धनग्न लाश मिली, लखनऊ में डबल मर्डर से फैली सनसनी