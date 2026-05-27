मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए गए, SRN में वकीलों-डॉक्टरों के बीच मारपीट के बाद बड़ा एक्शन

Prayagraj News: SRN अस्पताल में डॉक्टरों और वकीलों के बीच मारपीट के बाद अब शासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. वीके पांडेय को हटा दिया गया है. डॉ. अजय कुमार वर्मा को अगले आदेश तक अस्थायी प्रिंसिपल बनाया गया है. उत्तर प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय की ओर से ये आदेश जारी किया गया है.

डॉ. अजय कुमार वर्मा को बनाया गया कार्यवाहक ​प्रिंसिपल

इसके मुताबिक, मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के प्राचार्य डॉ. वीके पांडेय की जगह अस्थि रोग विभाग के आचार्य (प्रोफेसर) डॉ. अजय कुमार वर्मा को कार्यवाहक ​प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है. डॉ. अजय कुमार वर्मा को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया है. माना जा रहा है कि बुधवार को ही वह कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं.

एसआरएन में वकीलों और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट वजह?

बता दें कि पिछले दिनों स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय (एसआरएन) के जूनियर डॉक्टर और वकीलों में मारपीट के बाद बवाल मच गया था. बड़ी संख्या में वकील धरने पर बैठ गए थे. वहीं, एकतरफा कार्रवाई के बाद डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए थे. वहीं, पूरे मामले में मोतीलाल नेहरू मेडेकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वीके पांडेय ने जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार 20 रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया था.

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कौन हैं ​डॉ. वीके पांडेय?

गौरतलब है कि पिछले जून महीने में डॉ. वत्सना मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद डॉ. वीके पांडेय को मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया था. इस पद पर वह करीब एक साल तक रहे. इससे पहले वह प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं.

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