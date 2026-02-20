Advertisement
कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की बढ़ीं मुश्किलें, MP/MLA कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें मामला

Om Prakash Rajbhar News: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा  प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के परिवार के मामले में राजभर को नोटिस जारी किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:38 PM IST
Prayagraj: प्रयागराज में प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक नया कानूनी विवाद सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को अदालत से नोटिस जारी हुआ है. यह नोटिस प्रयागराज की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से दाखिल परिवाद पर भेजा है. 

राजभर के किस बयान पर विवाद
मामले की जड़ एक सार्वजनिक बयान है, जो मंत्री राजभर ने दिसंबर 2025 में बलिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी सरकार (2012–2017) के समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित 86 एसडीएम में से 56 एक ही जाति से थे. इस दावे को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह निराधार बताते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित और भ्रामक बताया. 

समाजवादी पार्टी की दलील
पार्टी का कहना है कि इस बयान से न केवल संगठन की साख को नुकसान पहुंचा, बल्कि प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों की योग्यता पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश की गई. समाजवादी पार्टी ने 14 फरवरी को मंत्री को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने और माफी मांगने को कहा था, लेकिन निर्धारित समय में कोई जवाब न मिलने पर श्याम लाल पाल ने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया. 

परिवाद में क्या आरोप
दाखिल परिवाद में आरोप लगाया गया है कि मंत्री का बयान तथ्यों से परे है और आयोग के रिकॉर्ड में ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है. साथ ही यह भी कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी से समाज में जातीय विभाजन की भावना को बढ़ावा मिल सकता है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश प्रतीत होती है. 

परिवाद में अदालत से यह मांग भी की गई है कि मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी प्रकाशित करने का आदेश दिया जाए और प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए एक करोड़ रुपये का हर्जाना दिलाया जाए. 

अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 24 फरवरी को तय की गई है. इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस विवाद की दिशा तय होगी. 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

